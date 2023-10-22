واشنطن ستتحرك عسكريا اذا توسع النزاع في الشرق الأوسط… وطهران: الوضع قد يخرج عن السيطرة

لندن ـ «القدس العربي» ـ وكالات: حذر وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أمس الأحد، من أن الولايات المتحدة «لن تتردد في التحرك» عسكريا ضد أي «منظمة» أو «بلد» يسعى إلى «توسيع» النزاع في الشرق الأوسط، وبعد بضع ساعات من إعلان البنتاغون تعزيز انتشاره العسكري في المنطقة في مواجهة «التصعيد الأخير من جانب إيران وقواتها بالوكالة» صرح أوستن لمحطة «إيه بي سي نيوز» مخاطبا «من يسعون إلى توسيع النزاع: نصيحتنا هي لا تقوموا بذلك. نحتفظ بحقنا في الدفاع عن أنفسنا ولن نتردد تاليا في التحرك». وأضاف: «في الواقع، ما نشهده هو احتمال تصعيد كبير للهجمات على قواتنا ومواطنينا في المنطقة».

وتابع «لهذه الأسباب، سنقوم باللازم لنتأكد من أن قواتنا متمركزة في شكل جيد وتحظى بالحماية وأننا قادرون على الرد».

وفي بيان صدر ليل السبت – الأحد، أفاد وزير الدفاع أنه سيتم نشر منظومة «ثاد» المضادة للصواريخ وبطاريات «باتريوت» إضافية للدفاع الجوي «عبر المنطقة».

وتابع «وضعت أخيرا عددا إضافيا من القوات في تأهب استعدادا للانتشار في إطار خطة طوارئ احترازية، من أجل زيادة جاهزيتها وقدرتها على الاستجابة بسرعة عند الحاجة». وأضاف أن «هذه التدابير ستعزز جهود الردع الإقليمي وستعزز حماية القوات الأمريكية في المنطقة وتساهم في الدفاع عن إسرائيل».

ولم يحدد البنتاغون في بيانه عدد الجنود الأمريكيين الذين سينتشرون إضافة إلى الجنود الموجودين أصلا في الشرق الاوسط، وخصوصا في العراق حيث تم أخيرا استهداف قوات أمريكية.

كذلك، حذر أوستن الأحد «أي منظمة وأي بلد يسعى الى توسيع النزاع واستغلال هذا الوضع المؤسف للغاية في شكل أكبر». لكنه لم يسمِّ إيران أو حزب الله الذي اتهمته إسرائيل الأحد بأنه «يجر لبنان الى حرب».

وأشار مساء السبت إلى أنه اتخذ هذه التدابير العسكرية «بعد محادثات» مع الرئيس جو بايدن الذي زار اسرائيل الأربعاء.

كذلك، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لـقناة «إن بي سي»: هناك احتمال لتصعيد الصراع في الشرق الأوسط بسبب أفعال وكلاء إيران».

وتابع: أشكر حكومة قطر على لعبها دورا مهما للغاية في إطلاق سراح رهينتين أمريكيتين». وعبر عن أمله في إطلاق سراح مزيد من «الرهائن» في قطاع غزة.

وزاد: قلقون من إمكانية انتشار الأمراض في قطاع غزة بسبب استخدام مياه ملوثة.

في حين، حذّر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، الولايات المتحدة و»إسرائيل» من أن الوضع في الشرق الأوسط قد يصبح «خارجا عن السيطرة» ما لم يتوقف الاحتلال «فورا عن الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في غزة».

وقال خلال مؤتمر صحافي مع نظيرته الجنوب أفريقية ناليدي باندور في طهران، الأحد، المنطقة أشبه ببرميل بارود، أريد أن أحذر الولايات المتحدة والنظام الصهيوني التابع لها بأنه في حال لم يضعا حدا فورا للجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في غزة، كل الاحتمالات ممكنة في أي لحظة، والوضع في المنطقة سيصبح خارجا عن السيطرة». وفي اتصال هاتفي مع نظيره اللوكسمبورغي جان أسيلبورن، السبت، لفت عبد اللهيان إلى أن إجراءات المقاومة الفلسطينية في مواجهة الاحتلال ترتكز على القانون الدولي.

وشدد على أن جرائم الاحتلال في غزة، و»استمرار حصار القطاع من أجل منع إيصال المياه والغذاء والدواء والوقود، رغم جهود الأمم المتحدة، تظهر عجز الكيان أمام قوى المقاومة الفلسطينية» وفق وكالة «إرنا».