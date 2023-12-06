واشنطن: سنعترض على أي “منطقة عازلة” داخل قطاع غزة

واشنطن: قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة ستعترض على أي منطقة عازلة مقترحة إذا كانت داخل قطاع غزة، إذ إن ذلك يخالف موقف واشنطن المتمثل في أن مساحة القطاع الفلسطيني يجب ألا تتقلص بعد الصراع الحالي.

وكانت تقارير أفادت الأسبوع الماضي بأن إسرائيل أرسلت خططا لعدة دول عربية ولتركيا بخصوص المنطقة العازلة.

وذكر ميلر في إفادة صحافية يومية أن رؤية واشنطن لمستقبل غزة تقوم على معارضة أي تقليص لمساحة القطاع المكتظ بالسكان.

وقال “لذا، إذا كانت أي منطقة عازلة مقترحة داخل غزة، فسيكون ذلك انتهاكا لذلك المبدأ وشيئا نعارضه. إذا كانت تتعلق بشيء ما داخل الأراضي الإسرائيلية، فلن أعلق على ذلك، فذلك قرار الإسرائيليين”.

وأضاف ميلر أنه يجب أن يكون ثمة فترة انتقالية بعد نهاية العمليات القتالية الرئيسية لتجنب “فراغ أمني”، لكن ذلك يجب أن يكون مؤقتا، إلا أنه لم يتمكن من وصف حدود تلك الفترة الزمنية.

(رويترز)