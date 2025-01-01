واشنطن: «عمل إرهابي» في نيو أورليانز يقتل 15شخصاً… وتل أبيب تعلن إصابة إسرائيليين

لندن- رويترز: لقي 15 شخصا حتفهم وأصيب أكثر من 35 آخرين، أمس الأربعاء، بعد أن دهس سائق بشاحنة صغيرة حشدا من الناس وأطلق النار عليهم في الحي الفرنسي في مدينة نيو أورلينز الأمريكية.

وقال مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.أي) إن الهجوم الذي وقع في وقت مبكر من الصباح بينما كان الحشد يحتفل برأس السنة الجديدة قد يكون عملا إرهابيا. وقال مسؤولون في إنفاذ القانون إن المشتبه به الذي وصفه أحد المسؤولين الكبار في المدينة بأنه كان “يرتدي ملابس عسكرية كاملة” توفي بعد تبادل لإطلاق النار مع الشرطة.

وذكرت آن كيركباتريك رئيسة شرطة المدينة في مؤتمر صحافي بثه التلفزيون، الأربعاء: “حاول هذا الرجل دهس أكبر عدد ممكن من الناس… كان عازما على إحداث هذه المذبحة و(إحداث) ما تسبب فيه من أضرار”.

وقالت شرطة المدينة في بيان إن الحادث وقع في الساعة 3:15 صباحا بالتوقيت المحلي (09:15 بتوقيت غرينتش) عند تقاطع شارعي كانال وبوربون، في منطقة تعد وجهة سياحية تاريخية في الحي الفرنسي في المدينة وتجتذب حشودا كبيرة بموسيقاها وحاناتها.

وقال عضو مجلس مدينة نيو أورلينز أوليفر توماس: “نعلم أن مرتكب الجريمة قُتل (…) بينما نبحث عن الدافع، تذكروا أنه لا منطق للشر”. ولم تصدر معلومات رسمية بعد عن هوية السائق، إلا أنه نقلت شبكة إن.بي.سي عن مصادر أمنية أن المشتبه بتنفيذه حادث شاحنة نيو أورلينز هو مواطن أمريكي من تكساس يدعى شمس الدين جبار وعمره 42 عاما.

وقال إف.بي.أي في بيان إنه يحقق في الحادث باعتباره عملا إرهابيا.

وأعلنت إسرائيل، مساء الأربعاء، إصابة اثنين من مواطنيها في حادث الدهس وإطلاق النار في مدينة نيو أورليانز في ولاية لويزيانا، جنوبي الولايات المتحدة والذي أسفر عن مقتل 15 شخصا وإصابة العشرات.

وقالت الخارجية الإسرائيلية، في بيان، إن “شابين إسرائيليين أصيبا في الحادث الذي وقع ليلة رأس السنة الجديدة في الحي الفرنسي في نيو أورليانز”، وفق صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.

وأعلن مكتب التحقيقات الفدرالي أنه تم العثور على راية تنظيم “الدولة الإسلامية” في مركبة منفّذ عملية الدهس في نيو أورلينز الأربعاء.

وجاء في بيان “إف بي آي” أنه “تم العثور على راية تنظيم الدولة الإسلامية في المركبة ويعمل إف بي آي على تحديد ارتباطات (المنفّذ) المحتملة مع منظمات إرهابية”. كما تم العثور على قنابل يدوية الصنع في شاحنته، حسب المصدر نفسه.