واشنطن: قرار إيران تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية “غير مقبول”

واشنطن: اعتبرت الولايات المتحدة الأربعاء أن قرار إيران تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية “غير مقبول”، وذلك بعد الحرب الأخيرة بين طهران وإسرائيل.

وصرّحت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية تامي بروس للصحافيين “سنستخدم كلمة غير مقبول، (لوصف) خيار إيران تعليق تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في وقت لديها فرصة لتبديل مسارها واختيار طريق السلام والازدهار”، مضيفة “على إيران التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.

وانضمت الولايات المتحدة إلى الهجمات الإسرائيلية التي شُنّت على إيران عبر قصف ثلاثة مواقع نووية ليل 21-22 يونيو/ حزيران الماضي.

وبعد اثني عشر يوما من الضربات المتبادلة بين إسرائيل وإيران، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقفا لإطلاق النار في 24 يونيو/ حزيران.

لكنه حذّر من أن الولايات المتحدة ستشنّ “من دون شك” ضربات جديدة على إيران إذا قامت بتخصيب اليورانيوم حتى مستويات تتيح لها صنع أسلحة نووية.

وأضافت المتحدثة الأمريكية الأربعاء أن “على إيران أن تتعاون بشكل تام ومن دون مزيد من التأخير” مع الوكالة الذرية. وحضت طهران أيضا على “أن تلتزم بشكل كامل” بمعاهدة حظر الانتشار النووي، “وخصوصا عبر تزويد الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالمعلومات الضرورية لتوضيح القضايا المزمنة في ما يتصل بالمواد النووية غير المعلنة في إيران وتسويتها”.

وكررت أنه “لا يمكن لإيران امتلاك سلاح نووي”.

(أ ف ب)