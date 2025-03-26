واشنطن “قلقة” إزاء التوقيفات والتظاهرات في تركيا

واشنطن: أعرب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو خلال استقباله نظيره التركي هاكان فيدان في واشنطن الثلاثاء عن “قلقه” إزاء التوقيفات والتظاهرات الاحتجاجية التي تشهدها تركيا منذ قرابة أسبوع.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إنّ الوزيرين بحثا في اجتماعهما شؤونا تتّصل خصوصا بالتعاون الأمني والتجاري بين بلديهما.

وأضافت أنّ روبيو “أعرب عن قلقه بشأن التوقيفات والاحتجاجات الأخيرة في تركيا”.

وهذا أول ردّ فعل رسمي من وزير الخارجية الأمريكي على الطريقة التي تعاملت بها الحكومة التركية مع الاحتجاجات، إذ كانت واشنطن حتى الآن تتوقف عند حدود المطالبة باحترام حقوق الإنسان.

وتتواصل الاحتجاجات في تركيا حيث أوقفت السلطات أكثر من 1400 متظاهر منذ بدأ قبل حوالي أسبوع تحرّك واسع تنديدا باعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، أبرز خصم للرئيس رجب طيب أردوغان.

ودعا زعيم حزب الشعب الجمهوري، القوة الرئيسية في المعارضة، إلى تظاهرة حاشدة في إسطنبول السبت دعما لإمام أوغلو.

من جهة ثانية، طلب روبيو من فيدان، وفقا للبيان، أن “تدعم تركيا السلام في أوكرانيا وجنوب القوقاز”.

كما رحّب الوزير الأمريكي بـ”قيادة تركيا” جهود مكافحة تنظيم “الدولة”، و”أكّد مجدّدا على الحاجة إلى تعاون وثيق لدعم سوريا مستقرة وموحّدة وسلمية لا تشكّل قاعدة للإرهاب الدولي ولا قناة للأنشطة الإيرانية المزعزعة للاستقرار”.

(وكالات)