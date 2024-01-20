موضوعات اخرى

واشنطن “قلقة جداً” بعد تقارير عن استشهاد فتى فلسطيني يحمل الجنسية الأمريكية بنيران إسرائيلية

منذ ساعة واحدة

حجم الخط
0

واشنطن- رام الله:  أعرب البيت الأبيض، الجمعة، عن “قلقه البالغ” إزاء تقارير عن استشهاد فتى فلسطيني يحمل الجنسية الأمريكية بنيران إسرائيلية في شرق رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

واستشهد الفتى توفيق حافظ توفيق عجاق (17 عاما) بنيران إسرائيلية في بلدة المزرعة الشرقية في شرق مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، الجمعة.

والشهيد الطفل يحمل الجنسية الأميركية، وكان قد عاد إلى فلسطين قبل عام ونصف، ليستقر في المزرعة الشرقية.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي لصحافيين “نشعر بقلق بالغ إزاء هذه التقارير. المعلومات شحيحة حتى الآن، وليست لدينا معلومات وافية حول ما حدث بالضبط”.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)  نقلا عن مصادر طبية في مجمع فلسطين الطبي، بأن الطفل عجاق أصيب برصاصة في رأسه، وقد وصفت إصابته بالحرجة، قبل أن يعلن عن استشهاده.

وأفاد شهود عيان، بأن الاحتلال أطلق النار صوب الطفل خلال تواجده في منطقة عيون الحرامية القريبة من البلدة.

(وكالات)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

واشنطن تقترح نموذجاً يجمع بين غزة والضفة الغربية تحت إدارة واحدة
4 - يناير - 2024
الخارجية الأمريكية: واشنطن وباريس تدعوان إلى “تجنب التصعيد في لبنان وإيران
4 - يناير - 2024
أمريكا: خطوات إسرائيل للتصدي لعنف المستوطنين ليست كافية
4 - ديسمبر - 2023
ماذا حدث داخل المخابرات الأمريكية بعد أن نشرت مسؤولة كبيرة في الوكالة صورة لرجل يلوح بالعلم الفلسطيني؟
28 - نوفمبر - 2023

اشترك في قائمتنا البريدية