واشنطن “قلقة جداً” بعد تقارير عن استشهاد فتى فلسطيني يحمل الجنسية الأمريكية بنيران إسرائيلية

واشنطن- رام الله: أعرب البيت الأبيض، الجمعة، عن “قلقه البالغ” إزاء تقارير عن استشهاد فتى فلسطيني يحمل الجنسية الأمريكية بنيران إسرائيلية في شرق رام الله بالضفة الغربية المحتلة.

واستشهد الفتى توفيق حافظ توفيق عجاق (17 عاما) بنيران إسرائيلية في بلدة المزرعة الشرقية في شرق مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، حسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، الجمعة.

والشهيد الطفل يحمل الجنسية الأميركية، وكان قد عاد إلى فلسطين قبل عام ونصف، ليستقر في المزرعة الشرقية.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي لصحافيين “نشعر بقلق بالغ إزاء هذه التقارير. المعلومات شحيحة حتى الآن، وليست لدينا معلومات وافية حول ما حدث بالضبط”.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) نقلا عن مصادر طبية في مجمع فلسطين الطبي، بأن الطفل عجاق أصيب برصاصة في رأسه، وقد وصفت إصابته بالحرجة، قبل أن يعلن عن استشهاده.

وأفاد شهود عيان، بأن الاحتلال أطلق النار صوب الطفل خلال تواجده في منطقة عيون الحرامية القريبة من البلدة.

(وكالات)