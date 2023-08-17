واشنطن: لا تخفيف لمعاناة اليمنيين إلا بحل سياسي دائم وشامل

اليمن: شددت الولايات المتحدة على أنه لا يمكن إنهاء معاناة الشعب اليمني إلا بـ”حل سياسي دائم وشامل” للأزمة في البلاد.

جاء ذلك في إحاطة للمندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة ليندا توماس غرينفيلد خلال جلسة لمجلس الأمن، مساء الأربعاء، نشرتها السفارة الأمريكية لدى اليمن الخميس عبر حسابها على منصة “إكس”.

غرينفيلد قالت إنه “لا يمكن تخفيف معاناة الشعب اليمني، إلا من خلال حل سياسي دائم وشامل بين الأطراف، كما يمثل تعزيز العدالة والمحاسبة خطوة أساسية ضمن جهود بناء السلام”.

وأضافت: “يتعين علينا بذل قصارى جهودنا للقضاء على العنف القائم على النوع الاجتماعي، ودعم جهود بناء السلام الأممية ومعالجة التحديات الأمنية والاقتصادية والإنسانية التي تواجه اليمن. لقد تحمل الشعب اليمني نحو عقد من القتال، وهو يطالب بالسلام والعدل، وعلينا أن نلبي النداء”.

ومنددة بإعاقة تصدير النفط الذي يمول الخدمات الأساسية، قالت غرينفيلد إن “هجمات الحوثيين على الشحن البحري تفاقم من الأزمة الإنسانية”.

ويشهد اليمن منذ أشهر تهدئة من حرب بدأت قبل نحو 9 سنوات بين القوات الموالية للحكومة الشرعية، مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، وقوات جماعة الحوثي، المدعومة من إيران، والمسيطرة على محافظات ومدن بينها العاصمة صنعاء (شمال) منذ سبتمبر/أيلول 2014.

وتراجعت وتيرة جهود إقليمية ودولية لإيجاد حل سياسي شامل للأزمة، بعد أن تصاعدت بين اليمنيين آمال بإحلال السلام إثر توقيع السعودية وإيران، بوساطة الصين في 10 مارس/آذار الماضي، اتفاقا استأنفا بموجبه علاقتهما الدبلوماسية، ما أنهى قطيعة بين البلدين استمرت 7 سنوات.

(الأناضول)