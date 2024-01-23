سياسة | دولي | الولايات المتحدة

واشنطن: لا نؤيد وقفا شاملا لإطلاق نار في غزة بل “فواصل إنسانية”

منذ ساعة واحدة

جون كيربي يتحدث خلال المؤتمر الصحافي في البيت الأبيض

حجم الخط
0

واشنطن: أعلنت الولايات المتحدة أنها لا تؤيد وقفا شاملا لإطلاق النار في قطاع غزة، بل تؤيد فقط “الفواصل الإنسانية” بهدف إخراج الأسرى وإيصال المساعدات إلى المنطقة.

جاء ذلك على لسان منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، في مؤتمر صحافي عقد مساء الاثنين بالعاصمة واشنطن.

وردا على سؤال عن تزايد الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، قال كيربي: “هذه هي الخطة العسكرية للإدارة الإسرائيلية، الإدارة الأمريكية تدعم النهج الإسرائيلي في القضاء على حماس، ولكن تحض أيضًا على ضرورة حماية المدنيين الفلسطينيين”.

وأوضح كيربي أن “إسرائيل تحارب ضد حركة حماس ولديها الحق في الدفاع عن نفسها”.

ومنذ 108 أيام، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى الاثنين “25 ألفا و295 شهيدا و63 ألف إصابة معظمهم أطفال ونساء”، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في “دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب الأمم المتحدة.

(الأناضول)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

الأمم المتحدة: وفاة والدتين كل ساعة في غزة بالهجمات الإسرائيلية- (تدوينة)
منذ ساعتين
مصر: أي تحرك إسرائيلي في اتجاه احتلال ممر فيلادلفيا “تهديد للعلاقات”
منذ 11 ساعة
احتجاج على معرض عسكري بسبب إسرائيل في لندن- (صور وفيديو)
منذ 12 ساعة
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل 3 من ضباطه جنوب قطاع غزة- (تدوينة وصور) 
منذ 14 ساعة

اشترك في قائمتنا البريدية