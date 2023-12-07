سياسة | دولي | الولايات المتحدة

مسؤول بالبيت الأبيض: لم نعط موعدا نهائيا محددا لإسرائيل لإنهاء “عملية غزة”

7 - ديسمبر - 2023

جون فاينر معاون الأمن القومي بالبيت الأبيض

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“القدس العربي”: قال جون فاينر، معاون الأمن القومي بالبيت الأبيض، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة لم تعط إسرائيل موعدا نهائيا محددا لإنهاء حربها على غزة وإن الحرب إذا توقفت الآن، ستظل حماس تشكل تهديدا.

وقال فاينر خلال منتدى أمني إن الولايات المتحدة تعتقد أن كثيرا من الأهداف الأمنية لإسرائيل لا تزال في جنوب القطاع.

وفي وقت سابق الخميس، قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير أنتوني بلينكن تحدث هاتفيا مع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون دريمر، اليوم الخميس، وأبلغه أن على إسرائيل بذل مزيد من الجهد لحماية المدنيين في هجومها على جنوب قطاع غزة.

وذكر المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن بلينكن حث دريمر على أن تسمح إسرائيل بدخول مزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة بينما رحب بقرارها السماح بدخول مزيد من الوقود للقطاع المكتظ بالسكان.

وفي ثالث زياراته إلى الشرق الأوسط منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، ضغط بلينكن الأسبوع الماضي على الحكومة الإسرائيلية لضمان عدم تسبب هجومها على جنوب غزة في عدد “ضخم” من القتلى والجرحى مثل الذي تسببت فيه حربها في الشمال.

لكن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) قالت إنه بعد أسبوع تقريبا من استئناف الحرب الإسرائيلية على غزة قفز عدد الشهداء الفلسطينيين إلى مئات وتكدس سكان غزة في رفح المتاخمة لمصر وامتلأت المستشفيات بالجرحى ولا توجد مساعدات تكفي لتلبية الاحتياجات.

واستشهد ما يزيد على 17170 فلسطينيا وأصيب 46 ألفا منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.

وأحجم مسؤولون أمريكيون حتى الآن عن انتقاد الكيفية التي تنفذ بها إسرائيل حربها وقالوا إن من السابق لأوانه التقييم بشكل نهائي بشأن ما إذا كانت إسرائيل تستجيب لتوصيات الولايات المتحدة بفعل كل ما بوسعها لتقليل الضرر الواقع على المدنيين قدر الإمكان.

(وكالات)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    ديسمبر 7, 2023 الساعة 8:36 م

    اللهم اكسر عصابة البيت الأبيض الأمريكي كسرا لا تقوم لهم بعدها قائمة على أرض فلسطين وما أدراك ما فلسطين قرة العين ومسرى رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين بجاه رب العالمين 🇵🇸🌴🤲🌴🤲🌴🌴🤲🌴🤲

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  2. يقول جراز بوهاد:
    ديسمبر 9, 2023 الساعة 6:44 ص

    أمة الإسلام أصبحت أمة الانهزام والانبطاح والخوف والاذلال سوف يقضون عليكم واحد بعد الآخر، ولن تقوم لكم قائمة اذا لم تنتفظوا

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  3. يقول عزيز:
    ديسمبر 9, 2023 الساعة 8:13 ص

    لعنة الله على البيت الأسود.

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