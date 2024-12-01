واشنطن: “لم نصل بعد” لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الرهائن

واشنطن: أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي لوسائل الإعلام الأحد أن البيت الأبيض يعمل على التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى في غزة لكنه “لم يصل إلى ذلك بعد”.

وقال جايك ساليفان، وفقا لنص نشرته شبكة “إن بي سي”، “نحن نبذل جهودا حثيثة لمحاولة تحقيق ذلك. إننا منخرطون بشكل كبير مع الفاعلين الرئيسيين في المنطقة، وهناك عمل يُبذل حتى اليوم”.

واضاف “ستكون هناك محادثات ومشاورات أخرى، ونأمل أن نتمكن من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، لكننا لم نصل إلى ذلك بعد”.

ودعا أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الأحد إلى “الوقف الفوري لإطلاق النار” في غزة، وذلك خلال افتتاح أعمال القمة الخليجية الخامسة والأربعين في العاصمة الكويتية.

من جهته، صرح وزير الخارجية الاسرائيلي جدعون ساعر الأحد من القدس المحتلة أن هناك “مؤشرات” الى إحراز تقدم يمكن أن يفضي الى اتفاق.

وقال ساعر خلال مؤتمر صحافي “ما يمكنني قوله إن هناك مؤشرات الى إمكان رؤية درجة أكبر من الليونة من جانب حماس بسبب الظروف، وبينها اتفاق لبنان”.

واكد أن لدى الحكومة الاسرائيلية “نية للتقدم في هذا الموضوع”.

وعلى شبكة إن بي سي، رحب ساليفان أيضا باتفاق الهدنة بين إسرائيل و”حزب الله” اللبناني والذي بدأ سريانه الأربعاء، واعتبر أنه “تقدم هائل بالنسبة الى الشرق الاوسط” مضيفا “علينا ان نحميه والتأكد من احترامه في شكل تام”.

وقال أيضا عبر الشبكة نفسها إن “هدفنا هو الصمود خلال هذه الأيام الأولى الدقيقة بالنسبة الى وقف النار، حين يكون الأكثر هشاشة”.

وأعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي السبت أنه شن ضربات جوية عدة على مواقع لحزب الله في لبنان.

والأربعاء، صرح الموفد الرئاسي الامريكي آموس هوكستين “نعتقد بقوة أن اتفاق لبنان يفتح الآن” الباب نحو وقف لإطلاق النار في غزة.

وترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، إبادة جماعية في قطاع غزة خلفت أكثر من 149 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.

(أ ف ب)