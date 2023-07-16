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واشنطن: “لن نفاجأ” إذا أجرت كوريا الشمالية تجربة نووية

منذ 11 دقيقة

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واشنطن: أعلنت الولايات المتّحدة الأحد أنّها “لن تفاجأ” إذا أجرت كوريا الشمالية تجربة نووية جديدة، في تصريح يأتي بعد اختبار بيونغ يانغ هذا الأسبوع صاروخاً بالستياً عابراً للقارات.

وقال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جايك ساليفان لشبكة “سي بي سي” التلفزيونية، “كنت قلقاً لبعض الوقت من أن تجري كوريا الشمالية ما ستكون تجربتها النووية السابعة”.

وأضاف “لا أرى أيّ مؤشرات على أنّ ذلك سيحدث في أيّ وقت قريب”.

وتابع “لكن لن تكون مفاجأة إذا أجرت كوريا الشمالية تجربة نووية أخرى ترتبط بقدراتها الصاروخية البالستية العابرة للقارات”.

وأشار ساليفان إلى أنّ بيونغ يانغ بدأت اختبار هذه القدرات منذ سنوات و”تواصل القيام بذلك”.

(أ ف ب)

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