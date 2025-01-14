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واشنطن.. مؤيدون لفلسطين يحتجون على سياسة بايدن تجاه غزة- (شاهد)

14 - يناير - 2025

متظاهرون داعمون لفلسطين يحتجون أمام مبنى الخارجية الأمريكية في واشنطن

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واشنطن: تجمع حشد من المتظاهرين الداعمين لفلسطين أمام مبنى وزارة الخارجية في العاصمة الأمريكية واشنطن، احتجاجا على سياسة إدارة الرئيس بايدن تجاه غزة.

وتجمع المتظاهرين أمام مبنى الخارجية قبيل خطاب جو بايدن الذي علق فيه على سياسته الخارجية خلال رئاسته التي استمرت أربع سنوات.

وردد المتظاهرون هتافات “كم عدد الأطفال الذين قتلتموهم حتى اليوم؟” و”لا نريد أن تستخدم أموال ضرائبنا في قتل الفلسطينيين”.

كما رفعوا لافتات كتب عليها “سياسة بايدن هي الإبادة الجماعية”، و”تحدث، اصرخ، استخدم قوتك”، و”إسرائيل قاتلة”، و”توقفوا عن تسليح إسرائيل بأموال ضرائبنا”.

وعندما وصل بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى مبنى الوزارة لإجراء تقييم للسياسة الخارجية، هتف المتظاهرون “مجرم حرب”.

(الأناضول)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    يناير 14, 2025 الساعة 9:50 ص

    الحرية لفلسطين و الانتصار العظيم لأحرار غزة العزة و الصمود والبطولة الذين صمدوا طيلة 15 شهرا من القصف و الإبادة من قبل عصابة الشر الصهيو أمريكية البريطانية الألمانية الغربية النازية الفاشية الدموية التي عاثت سفكا بدماء أطفال ونساء غزة هذي سنة وزيادة وهم يتعرضون للقصف الوحشي المسعور من قبل جيش البامبرز الصهيوني الأمريكي الغربي الحاقد الغادر الجبان الذي نتمنى أن يلحق به العار والذل والهوان بإذن المنتقم الجبار الذي سينتقم لدماء أطفال غزة العزة منهم جميعا شر انتقام عاجلا غير آجل بإذن المنتقم الجبار الذي يمهل ولا يهمل وكما تدين تدان ✌️🇵🇸😎☝️🔥🐒🚀

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  2. يقول فصل الخطاب:
    يناير 14, 2025 الساعة 12:57 م

    حيا الله أحرار أمريكا الشجعان الذين يتحدون عصابة البيت الأسود الصهيوني اليهودي يا دودي ✌️🇵🇸😎💪

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