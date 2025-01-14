واشنطن.. مؤيدون لفلسطين يحتجون على سياسة بايدن تجاه غزة- (شاهد)

واشنطن: تجمع حشد من المتظاهرين الداعمين لفلسطين أمام مبنى وزارة الخارجية في العاصمة الأمريكية واشنطن، احتجاجا على سياسة إدارة الرئيس بايدن تجاه غزة.

وتجمع المتظاهرين أمام مبنى الخارجية قبيل خطاب جو بايدن الذي علق فيه على سياسته الخارجية خلال رئاسته التي استمرت أربع سنوات.

وردد المتظاهرون هتافات “كم عدد الأطفال الذين قتلتموهم حتى اليوم؟” و”لا نريد أن تستخدم أموال ضرائبنا في قتل الفلسطينيين”.

كما رفعوا لافتات كتب عليها “سياسة بايدن هي الإبادة الجماعية”، و”تحدث، اصرخ، استخدم قوتك”، و”إسرائيل قاتلة”، و”توقفوا عن تسليح إسرائيل بأموال ضرائبنا”.

وعندما وصل بايدن ووزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى مبنى الوزارة لإجراء تقييم للسياسة الخارجية، هتف المتظاهرون “مجرم حرب”.

(الأناضول)