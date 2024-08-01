سياسة | دولي

واشنطن: مادورو خسر الانتخابات الرئاسية “بفارق ملايين الأصوات” عن مرشح المعارضة

منذ 27 دقيقة

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واشنطن:  أعلنت الولايات المتّحدة الأربعاء أنّ مرشّح المعارضة للانتخابات الرئاسية في فنزويلا إدموندو غونزاليس أوروتيا فاز “بفارق ملايين الأصوات” على الرئيس المنتهية ولايته نيكولاس مادورو الذي يتعرّض لضغوط دولية متزايدة لإبراز أدلّة تثبت صحّة فوزه المعلن في الانتخابات.

وقال مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون أميركا اللاتينية براين نيكولز في خطاب أمام منظمة الدول الأميركية إنّ “فرز هذه النتائج التفصيلية يُظهر بوضوح نتيجة لا يمكن دحضها: لقد فاز إدموندو غونزاليس بنسبة 67% من هذه الأصوات مقابل 30% لمادورو”.

(أ ف ب)

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