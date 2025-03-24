واشنطن: محادثات أوكرانيا تسير على ما يرام ونتوقع إعلانا إيجابيا

واشنطن: قال مصدر في البيت الأبيض، اليوم الإثنين، إن المحادثات التي تقودها الولايات المتحدة في السعودية مع وفدين من أوكرانيا وروسيا تسير بشكل جيد، ومن المتوقع صدور إعلان إيجابي قريبا.

وأضاف المصدر “المحادثات التي تيسرها الفرق الفنية لإدارة (الرئيس دونالد) ترامب في الرياض تسير على ما يرام، وجميع الأطراف المعنية تعمل بجد طوال اليوم وخلال المساء. ونتوقع صدور إعلان إيجابي في المستقبل القريب”.

(رويترز)