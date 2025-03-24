سياسة | دولي

واشنطن: محادثات أوكرانيا تسير على ما يرام ونتوقع إعلانا إيجابيا

24 - مارس - 2025

حجم الخط
1

واشنطن: قال مصدر في البيت الأبيض، اليوم الإثنين، إن المحادثات التي تقودها الولايات المتحدة في السعودية مع وفدين من أوكرانيا وروسيا تسير بشكل جيد، ومن المتوقع صدور إعلان إيجابي قريبا.

وأضاف المصدر “المحادثات التي تيسرها الفرق الفنية لإدارة (الرئيس دونالد) ترامب في الرياض تسير على ما يرام، وجميع الأطراف المعنية تعمل بجد طوال اليوم وخلال المساء. ونتوقع صدور إعلان إيجابي في المستقبل القريب”.

(رويترز)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول فصل الخطاب:
    مارس 24, 2025 الساعة 10:48 م

    ههه وأخيرا سيتم واقتسام كعكة أوكرانيا بين عصابة واشنطن والدب الروسي يا بيلوسي وستضع الحرب أوزارها كما كان مقرر لها في 2025 😎😁🔥🚀

    رد

أخبار ذات صلة

البيت الأبيض يريد خفضا كبيرا في تمويل التحقيقات في جرائم الحرب
26 - يونيو - 2025
محكمة استئناف تسمح باستمرار حظر البيت الأبيض لوكالة أسوشيتد برس- (تدوينة)
7 - يونيو - 2025
“بي بي سي” تهاجم البيت الأبيض بسبب تشويه تغطيتها لمراكز توزيع المساعدات في غزة
4 - يونيو - 2025
البيت الأبيض: تخصيب اليورانيوم غير مطروح في الاتفاق النووي مع إيران
4 - يونيو - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية