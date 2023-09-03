واشنطن محذرة بكين: صبر الشركات الأمريكية بدأ “ينفد”

واشنطن: حذرت وزيرة التجارة الأمريكية جينا رايموندو الصين اليوم الأحد من أن صبر الشركات الأمريكية بدأ “ينفد”، قائلة إن الشركات تريد “بيئة يمكن التنبؤ بها وتكافؤا للفرص”.

وكانت الولايات المتحدة والصين أكبر شريكين تجاريين، لكن واشنطن تزيد من علاقاتها التجارية حاليا مع كندا والمكسيك، بينما تتجه بكين لتعزيز علاقاتها مع دول جنوب شرق آسيا.

وقالت رايموندو في مقطع بُث مسبقا خلال حديثها مع برنامج (فيس ذا نيشن) “واجه الأمة” على شبكة سي.بي.إس “الصين تجعل الأمر أكثر صعوبة… لقد كنت واضحة للغاية مع الصين… بدأ صبر الشركات الأمريكية ينفد”.

وأضافت “تحتاج (الشركات) إلى بيئة يمكن التنبؤ بها وتكافؤ للفرص وتستحق ذلك. نأمل أن تستجيب الصين لهذه الرسالة حتى نتمكن من إقامة علاقة تجارية مستقرة ومتنامية”.

وذكرت أن الشركات الأمريكية تواجه تحديات جديدة، من بينها فرض غرامات كبيرة وغير مبررة ومداهمة مقارها.

(رويترز)