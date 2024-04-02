مقاطعة إفطار بايدن الرمضاني وتنظيم إفطار احتجاجي أمام البيت الأبيض ـ (فيديو)

واشنطن: أقام البيت الأبيض حفل إفطار محدودا بمناسبة شهر رمضان بعد أن رفض كثيرمن المدعوين تلبية دعوة الرئيس جو بايدن بسبب الإحباط في أوساط المسلمين الأمريكيين من سياسته تجاه الحرب بين إسرائيل وغزة.
والتقى بايدن بقيادات الجالية الإسلامية قبل تناول الإفطار مع كبار المسؤولين المسلمين في إدارته والذي حضرته أيضا السيدة الأولى جيل بايدن ونائبة الرئيس كاملا هاريس وزوجها.
وقالت كارين جان بيير، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، للصحفيين “الرئيس بايدن عقد اجتماعا مع زعماء الجالية الإسلامية لمناقشة القضايا التي تهم المجتمع”، موضحة أن هؤلاء الزعماء فضلوا عقد اجتماع على تناول الإفطار.
وقالت إن البيت الأبيض استجاب لرغبتهم.
وانسحب العديد من المدعوين العرب والمسلمين بينهم أطباء من حفل إفطار في البيت الأبيض دعا إليه الرئيس جو بايدن.
من بينهم الطبيب ثائر أحمد، وهو طبيب غرفة طوارئ أمضى ثلاثة أسابيع على الأقل في غزة، لشبكة (سي.إن.إن) إنه انسحب من الاجتماع قبل أن ينتهي.
وأضاف “احتراما لمجتمعي، واحتراما لجميع الأشخاص الذين عانوا والذين قتلوا في هذه العملية، تعين علي الانسحاب من الاجتماع”.
وأكد أنه “لا يمكنني البقاء بهذه المناسبة بينما يقتل الناس في غزة”، وبعد ذلك سلم رسالة إلى بايدن ونائبته كامالا هاريس من طفل نازح برفح فقد عائلته.
وأردف أحمد، الذي قال إنه الأمريكي الفلسطيني الوحيد الذي حضر الاجتماع، أنه “لم يكن هناك الكثير من الردود” من بايدن.
وقال للشبكة “في الواقع إنه يفهم الأمر، ثم غادرت”.
“I wanted them to feel how we’ve felt these last six months.”
In an interview with MEE, Thaer Ahmad, a Palestinian-American doctor from Chicago, explains why he walked out on US President Joe Biden during a meeting at the White House on Tuesday. Ahmad attended the meeting to… pic.twitter.com/MhLfoP1Cs7
— Middle East Eye (@MiddleEastEye) April 3, 2024
ويتناقض هذا الحفل بشدة مع حفل استقبال استضافه بايدن في مايو أيار الماضي بمناسبة عيد الفطر. وهتف العشرات من الحاضرين لبايدن في البيت الأبيض عندما قال للحشد “إنه منزلكم”.
وفي عامَي 2022 و2023، استقبل جو بايدن مئات الضيوف في البيت الأبيض للاحتفال بعيد الفطر وألقى في المرّتين خطابا.
ومن بين أعضاء الكونغرس المسلمين الذين حضروا حفل الإفطار عضوتا مجلس النواب إلهان عمر ورشيدة طليب، الأمريكية من أصل فلسطيني، وهما الآن من أشد منتقدي سياسة بايدن في غزة.
وبهذه الخطوة، لم يحقق بايدن رغبته بحفل إفطار “هادئ ومصغر” بعد أن رفض العديد من قادة الجالية العربية والإسلامية في الولايات المتحدة حضور دعوة البيت الأبيض احتجاجاً على الحرب الإسرائيلية الدموية على غزة.
وقالت منظمة إمجيدج أكشن، وهي مجموعة مناصرة للمسلمين الأمريكيين، إنها رفضت دعوة الإفطار، مشيرة إلى “استمرار مساعدات بايدن العسكرية غير المشروطة لإسرائيل”، والتي تقول إنها أدت إلى “كارثة إنسانية مروعة”.
ويشعر كثير من المسلمين والعرب والناشطين المناهضين للحرب بالغضب من دعم الإدارة الأمريكية لإسرائيل وهجومها العسكري في غزة الذي أودى بحياة عشرات الآلاف وتسبب في مجاعة في القطاع الساحلي الضيق الذي يسكنه نحو 2.3 مليون نسمة.
وإسرائيل هي المتلقي الرئيسي للمساعدات الخارجية الأمريكية، واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشاريع قرارات في الأمم المتحدة تدعو إلى وقف إطلاق النار في الهجوم على غزة الذي بدأ بعد هجوم حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول. وامتنعت الولايات المتحدة عن التصويت على مشروع قرار في أواخر مارس آذار.
وفي عامَي 2022 و2023، استقبل جو بايدن مئات الضيوف في البيت الأبيض للاحتفال بعيد الفطر وألقى في المرّتين خطابا.
لكن الأمر مختلف هذا العام مع شعور الجالية الأميركية المسلمة بالغضب إزاء سياسات الرئيس الأميركي في الشرق الأوسط.
إفطار احتجاجي
وفي المقابل شارك رؤساء منظمات إسلامية غير حكومية بارزة في الولايات المتحدة في احتجاج على برنامج الإفطار الرمضاني الذي نظمه بايدن من خلال إقامة “إفطار بديل من أجل وقف إطلاق النار في غزة” أمام مقر البيت الأبيض في واشنطن.
وتستمر المنظمات الإسلامية الأمريكية الاحتجاج على دعم إدارة بايدن لإسرائيل بشكل غير مشروط.
U.S. MUSLIMS REJECT BIDEN THIS RAMADAN
After boycotting the White House’s annual Iftar invitation, American Muslims staged an Iftar protest outside demanding an end to U.S. arms to Israel & a ceasefire.
Muslim community anger in America has risen over the U.S.’ loyal… pic.twitter.com/WTbXKELpBh
— 5Pillars (@5Pillarsuk) April 3, 2024
وقال مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير) في بيان، إن سياسة إدارة بايدن في غزة كانت مفلسة وأن المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل سهلت ارتكاب المجازر في غزة.
وكان مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية أعلن في بيان سابق أنهم لن يشاركوا في دعوات البيت الأبيض ومؤسسات إدارة بايدن، بهدف الاحتجاج على سياسة الإدارة في غزة.
ويتّهم عدد كبير من المسلمين والأميركيين من أصل عربي جو بايدن بالمساهمة في معاناة الفلسطينيين في غزة من خلال الاستمرار في تقديم الدعم غير المشروط لإسرائيل.
Several Muslim groups boycott Ramadan iftar organised at White House and instead stage counter-iftar in front of the building to protest Biden’s pro-Israel policy pic.twitter.com/BRfW0CRrX0
— TRT World (@trtworld) April 3, 2024
وحيثما يذهب، يتجمع متظاهرون رافعين لافتات تتّهمه بارتكاب “إبادة”.
وتمت معاقبة جو بايدن، المرشح لولاية ثانية، في صناديق الاقتراع خلال الانتخابات التمهيدية في ميشيغن حيث يعيش مجتمع مسلم كبير، في شباط/فبراير الماضي.
(وكالات)
هذا ما يميز هذا الدين .. من يقرأ القران الكريم لا يجد فيه ما يحض على الكراهية إلا لمن ظلم وعاث في الارض فسادا ومنع الناس من حرية الاعتقاد وجعلهم عبادا للخلق والرزق وهم قد ولدوا احرار .. ينتشر هذا الدين بفضل الله الذي جعل كافة حلول ما تمر به البشرية تلتقي مع ما وضعه الله في كتابه الكريم .. الصيام للتذكير بالنعم والمنعم ومن ثم العطف على المستضعفين والفقراء .. فهل يفهم بايدن والظالمين حول العالم ذلك .. 🌴
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انسحاب حاضرين من إفطار رمضاني مع بايدن. عجبي على هذا الرجل بايدن هو القاتل الحقيقي وشريك أساسي لما تعرض له الشعب الفلسطيني من قتل ودمار وإخراج أهالي غزة من ديارهم وقتل أكثر من35 ألف فلسطيني وجرح وتحطيم مستقبل أكثر من 75 ألف جريح من أطفال حتى الشيوخ من رجال ونساء والآن لماذا يدعو المسلمون للإفطار في رمضان لكي يحصل على أصوات المسلمين في الانتخابات ولنفس السبب يرسل السلاح إلى الصهاينة لكي يرضوا عنه ويحصل أيضا على لصوتهم للفوز ب الانتخابات القادمة أي نوع من البشر هؤلاء يقتلون الإنسان من أجل الكرسي في البيت الأبيض هؤلاء القوم لا يعلمون أنه بما فعل من قتل وتدمير حجز له مكان 5 نجوم في جهنم وهو وأمثالهم.
أما آن لهذه الامة ان تخرج رأسها من الرمل، ، اما آن. لغير القارئين ،، ان يقرؤا طبيعة القضية الفلسطينيه ومسارها ، وأنها ليست قضيه محلية او إقليمية لكنها بامتياز قضية دوليه ، اللاعبون والمقررون فيها هم القوى الدوليه وحدها الداعمة للعدو الاسرائيلي بدون حدود عسكريا وحربية وأسلحة واقتصاديا وسياسيا وان العرب في مجملهم أضيع من الأيتام على مآدب اللئام ،، كل ذلك بسبب عامل واحد هو انها متخلفه عن العالم ، صناعيا وتكنولوجيا واقتصاديا وسياسيا ، فهي لا تصنع سلاحا متطورا وفعالا ،، فهي مستورده من الذين يدعمون العدو ، يقفون سنوات وهم يطلبون سلاحا لجيوشها ، وقائمة الأسلحة والذخائر التي يوافق عليها سياسيا لا بد ان الموافقة الأولى والرئيسة تكون من قبل العدو الاسرائلي ،؟؟ كيف يطلب من الجيوش العربيه ان تحارب ؟ وهي في حقيقتها شبه منزوعة السلاح قياسا للعدو؟ لقد خاضت عدة حروب وخسرتها كلها مع مزيد من الاحتلال ، العدو دولة نوويه وقد كثرت التصريحات باستعمال هذا السلاح ، من يمنع العدو من استعماله ومن يحاسبه في حالة استعماله ،، لها دائما. ألحق، بالدفاع عن النفس لوموا انفسكم في تقاعس الامة من علماء وأصحاب ثروات عن الولوج في التصنيع العسكري المتطور، واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل
المسلمون حصلوا في أمريكا على حق اختيار الرئيس الدي يقتل منهم اكثر واحسن من المرشحين الآخرين. يا لوقاحة بايدن ولكل من لبى دعوته! انه مجرم حتى النخاع.
بايدن هو القاتل وليس اسرائيل
رمضان أصبح حرب استهلاكية بدلا من يكون وقفة صادقة غزة
العزة والصمود..