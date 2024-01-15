واشنطن: نبحث مع إسرائيل تنفيذ هجمات أقل كثافة على غزة

أنقرة: كشف منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي للاتصالات في البيت الأبيض جون كيربي، عن مباحثات مع مسؤولين إسرائيليين لتنفيذ “هجمات أقل كثافة” على قطاع غزة.

وأضاف في تصريحات متلفزة على قناة CBS، الاثنين، أن التوقيت مناسب الآن للانتقال إلى مرحلة الهجمات الأقل كثافة في غزة.

وأوضح كيربي أن المسؤولين الأمريكيين يجرون مباحثات مع نظرائهم الإسرائيليين لتنفيذ “هجمات أقل كثافة” على قطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023 يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى الاثنين “24 ألفا و100 شهيد و60 ألفا و834 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

وعلى صعيد آخر، قال كيربي إن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة للوصول إلى اثنين من قوات البحرية الأمريكية بخليج عدن، فُقدا أثناء عملية بحث عن أسلحة إيرانية مشتبه في توجهها إلى مسلحين في اليمن.

وفي وقت سابق، أعلنت صحيفة “واشنطن بوست” أن مسؤولين أمريكيين قالوا الأحد إن جنديين من البحرية فقدا أثناء فشلهما بالصعود على متن سفينة قرب سواحل الصومال الأسبوع الماضي، أثناء بحثهما عن أسلحة إيرانية يشتبه بتوجهها إلى اليمن.

وأوضح المسؤولون أن الحادثة وقعت الخميس في خليج عدن، دون الحديث عن وضع البحارة، وما إذا تم العثور على أي أسلحة إيرانية الصنع.

و”تضامنا مع قطاع غزة” الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن بالبحر الأحمر تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل.

(الأناضول)