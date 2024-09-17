واشنطن: نتائج التحقيق بمقتل عائشة نور لا تبرئ الأمن الإسرائيلي

واشنطن: قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن النتائج الأولية للتحقيق الإسرائيلي بمقتل الناشطة الأمريكية التركية عائشة نور أزغي أيغي “لا تبرئ” القوات الإسرائيلية.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي يومي عقده متحدث الخارجية ماثيو ميلر، الاثنين، ردا على سؤال حول روايات شهود العيان في حادثة القتل.

وأشار ميلر إلى أنه وفقا للنتائج الأولية، فإن أيغي “قُتلت بطريقة لم يكن من المفترض أن تحدث”، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستنتظر نتائج التحقيق الإسرائيلي وستحاول اتخاذ إجراءات إضافية إذا لم تكن راضية عن نتائج التحقيق.

وكرر ميلر دعواته لإسرائيل “لضرورة تغيير قواعد الاشتباك” بعد تلقيه كثير من الأسئلة حول مقتل الناشطة أيغي.

وحول ما إذا كان أي مسؤول أمريكي حضر جنازة أيغي في تركيا، اكتفى ميلر بالإعراب عن حزنه بشأن هذه القضية. وقال: “أولا سأقول إنني لا أستطيع أن أفهم الألم الذي تعانيه أسرتها الآن ومدى فظاعة فقدان أحد أفراد الأسرة في هذه الظروف”.

وأضاف: “كنا على اتصال مع أسرتها عدة مرات خلال الأسبوع الماضي أو قبله”.

وذكر أنه “من المناسب الحفاظ على خصوصية التواصل مع أسرة أيغي”.

من جانبها، أدرجت صحيفة “نيويورك تايمز” في خبرها الصادر بتاريخ 14 سبتمبر/ أيلول معلومات تفيد بأنه “لم يحضر أي مسؤول أمريكي جنازة أيغي في ولاية آيدن (التركية)”.

وقتل جيش الاحتلال الإسرائيلي بالرصاص الناشطة عائشة نور، أثناء مشاركتها في فعالية منددة بالاستيطان في بلدة بيتا بمحافظة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة في 6 سبتمبر الجاري.

والجمعة، وصل جثمان عائشة نور إلى تركيا، ودفنت السبت، عقب أداء صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر بالمسجد المركزي في مسقط رأسها بمنطقة ديديم غرب البلاد.

(الأناضول)