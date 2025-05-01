واشنطن: نريد استئناف المساعدات الإنسانية إلى غزة

واشنطن: قالت الولايات المتحدة إنها تريد استئناف المساعدات الإنسانية إلى غزة، بينما تواصل دعم إسرائيل في حرب الإبادة على الفلسطينيين، والتي تواصل إغلاق معابر القطاع منذ 2 مارس/ آذار الماضي.

وذكرت متحدثة وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس، الخميس، خلال مؤتمر صحافي تعليقا على الوضع الإنساني في غزة: “نريد استئناف المساعدات الإنسانية”.

وأشارت إلى أن واشنطن تريد استئناف وصول الإمدادات والمساعدات الإنسانية “طالما أمكن نقلها بأمان، وطالما لم تحدث أعمال نهب، ولم يتعرّض الناس للسرقة”.

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، تغلق إسرائيل معابر قطاع غزة أمام دخول المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية والبضائع، ما تسبب بتدهور كبير في الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين وفق ما أكدت تقارير حكومية وحقوقية ودولية.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 170 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل.

(الأناضول)