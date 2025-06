واشنطن وباريس تهنئان تبون بإعادة انتخابه رئيسا للجزائر

واشنطن- باريس: قدمت الولايات المتحدة وفرنسا “أحر التهاني” للرئيس الجزائري المنتهية ولايته عبد المجيد تبون بمناسبة إعادة انتخابه.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر في بيان، اطلعت “القدس العربي” على نسخة منه، إن ” الولايات المتحدة تهنئ الجزائر على انتهاء الانتخابات الرئاسية. ونتطلع إلى مواصلة العمل على تعميق التعاون بين الولايات المتحدة والجزائر وتعزيز عالم أكثر سلامًا وازدهارًا في السنوات القادمة.

وقالت السفيرة الأمريكية في الجزائر، إليزابيث مور أوبين، على منصة إكس إنها تتطلع لمتابعة العمل مع الرئيس عبد المجيد تبون في فترته الرئاسية الثانية.

وأضاف ” ونريد أن نبني على علاقاتنا الثنائية القوية من خلال التعاون الاقتصادي والثقافي والإقليمي. والجزائر شريك قيم في تعزيز السلام والازدهار العالمين”.

Looking forward to continuing to work with President @TebbouneAmadjid during his second term.

🇩🇿🤝🏼🇺🇸 https://t.co/gD9xis9PIb

