واشنطن وبغداد تتفقان على إنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق

واشنطن- بغداد: أصدرت واشنطن وبغداد، مساء الجمعة، بيانا مشتركا أعلنتا فيه اتفاقهما عن تحديد جدول زمني لإنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، ليكون خلال 12 شهرا اعتبارا من اليوم، وفي موعد أقصاه نهاية سبتمبر/ أيلول 2025.

وبحسب البيان الذي اطلعت عليه الأناضول، تقرر إنهاء مهمة التحالف الدولي لمحاربة داعش في العراق خلال الـ12 شهرا المقبلة، وفي موعد لا يتجاوز نهاية سبتمبر القادم، اعتبارا من اليوم الجمعة.

وأعلنتا “الانتقال إلى علاقات أمنية ثنائية بطريقة تدعم القوات العراقية وإدامة الضغط على داعش”.

كما تقرر استمرار المهمة العسكرية للتحالف العاملة في سوريا انطلاقا من منصة تم تحديدها من قبل اللجنة العسكرية العليا حتى سبتمبر 2026، مرجعين ذلك “لمنع عودة التهديد الإرهابي لداعش من شمال شرق سوريا”، وفق ذات البيان.

وأضاف البيان: “تعزيزا للإنهاء الآمن والمنظم للمهمة العسكرية للتحالف الدولي، تؤكد حكومة العراق من جديد التزامها بما يتوافق مع التزاماتها الدولية بحماية المستشارين الدوليين المتواجدين في العراق بدعوة من حكومتها”.

وفي سياق متصل، نقلت وكالة الأنباء العراقية عن ربيع نادر، مدير المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، قوله: “الحكومة أوفت بأهم التزاماتها في البرنامج الحكومي والمتضمن الإعلان الرسمي لموعد انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق”.

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2023، أكد السوداني، أن بلاده ماضية تجاه إنهاء وجود التحالف الدولي في البلاد بقيادة واشنطن، وذلك بعد أيام من ضربات أمريكية عدّتها بغداد “عدائية ومساسا بالسيادة” على مواقع عراقية.

وللولايات المتحدة حاليا نحو 2500 جندي في العراق، ويضم التحالف الدولي، الذي تقوده واشنطن، دولا أخرى مثل فرنسا وإسبانيا، وأنشأ في 2014 لمكافحة تنظيم داعش الإرهابي الذي كان يسيطر على مساحات كبيرة من العراق وسوريا.

وفي الآونة الأخيرة، تصاعدات مطالبات في العراق بإنهاء مهمة التحالف الدولي وانسحاب القوات الأمريكية من البلاد، إثر ضربات متبادلة بين هذه القوات وجماعات عراقية مسلحة مرتبطة بإيران، على خلفية حرب إسرائيلية مدمرة تشنها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

(الأناضول)