واشنطن وبكين تتفقان على خفض الرسوم لمدة 3 أشهر

جنيف: اتفقت الولايات المتحدة والصين على خفض الرسوم الجمركية على منتجات بعضهما البعض بصورة مؤقتة، من أجل تهدئة التوترات التجارية بينهما في مهلة تمتد ثلاثة أشهر لحل الخلافات.

جاء ذلك بحسب بيان مشترك، صدر في جنيف الاثنين، التي تستضيف أولى المحادثات التجارية رفيعة المستوى بين الولايات المتحدة والصين.

ووفق البيان، قررت الولايات المتحدة تقرر خفض الرسوم الجمركية على البضائع الصينية من 145 بالمئة إلى 30 بالمئة لمدة 90 يوما.

وفي المقابل، قررت الصين خفض الرسوم الجمركية على البضائع الأمريكية من 125 بالمئة إلى 10 بالمئة لمدة 90 يوما.

وذكر الإعلان أن الصين والولايات المتحدة قررتا أيضا إنشاء آلية لمواصلة المفاوضات بشأن العلاقات التجارية والاقتصادية بينهما.

وذكر وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت، في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع مع الوفد الصيني، أنه تم التوصل لاتفاق بشأن تعليق التعريفات لمدة 90 يومًا، وخفض مستويات الرسوم الجمركية بصورة كبيرة.

ووصف بيسنت المحادثات مع الصين بأنها “مثمرة”، مؤكدًا أن الجانبين أبديا “احترامًا كبيرًا” تجاه المحادثات.

وأضاف: “نتوقع محادثات جيدة لغاية بالمحادثات المستقبلية، لدينا الآن آلية جنيف للمحادثات”.

بدورها، أعلنت وزارة التجارة الصينية، الاثنين، أن بكين وواشنطن، اتفقتا على إنشاء آلية للتشاور التجاري، وذلك على خلفية المحادثات الاقتصادية والتجارية التي عقدها الجانبان في جنيف.

وقالت الوزارة في بيان عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، إن “الطرفين اتفقا بالإجماع على إنشاء آلية صينية أمريكية مشتركة لتسوية القضايا التجارية والاقتصادية”.

والسبت، استضافت سويسرا محادثات مباشرة بين الولايات المتحدة والصين لبحث سبل تسوية التوتر التجاري بين البلدين.

وذكرت وكالة أنباء “شينخوا” الصينية أن نائب رئيس الوزراء الصيني للشؤون الاقتصادية هو ليفينغ، التقى وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في جنيف.

ويُعد هذا الاجتماع الأول من نوعه بين الجانبين لبحث أزمة الرسوم منذ بدء التوتر الجمركي الأخير، حيث توصّل الطرفان إلى اتفاق بعقد جولة أولى من المفاوضات في سويسرا نهاية الأسبوع (السبت-الأحد).

(الأناضول)