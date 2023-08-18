واشنطن وطوكيو وسول تدين السلوك الصيني “الخطير والعدواني”

كامب ديفيد (الولايات المتحدة): دانت الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية “السلوك الخطير والعدواني” للصين و”مطالبها البحرية غير القانونية” في بحر الصين الجنوبي، وفق ما جاء في بيان مشترك الجمعة وسط توترات بين بكين والفلبين حول جزر مرجانية متنازع عليها.

وقال زعماء الدول الثلاث المجتمعون في قمة غير مسبوقة في كامب ديفيد بالولايات المتحدة، “نعارض بشدة أي محاولة أحادية الجانب لتغيير الوضع القائم في مياه منطقة المحيطين الهندي والهادئ”، وأضافوا “نعيد التأكيد على أهمية السلام والاستقرار في مضيق تايوان”.

(أ ف ب)