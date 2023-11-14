واشنطن ولندن تفرضان عقوبات مشتركة على حماس- (بيان)

واشنطن: أعلنت الولايات المتحدة الثلاثاء سلسلة عقوبات جديدة، فرضتها بالتنسيق مع المملكة المتحدة، على مسؤولين في حركة حماس وأفراد مرتبطين بهم، وخصوصا مسؤولا في حركة الجهاد الإسلامي.

وهذه ثالث رزمة من العقوبات الاميركية على حماس منذ بدء الحرب بينها وبين اسرائيل في السابع من تشرين الاول/اكتوبر.

واورد بيان لوزارة الخزانة الامريكية أن هذه العقوبات تستهدف “المسؤولين الرئيسيين في حماس والآليات التي تعتمدها ايران لدعم حماس والجهاد الاسلامي الفلسطيني”. وتشارك حركة الجهاد الى جانب حماس في المعارك في قطاع غزة ضد الجنود الاسرائيليين.

The United States and United Kingdom are announcing new sanctions on Hamas leaders and financiers of terrorism. These coordinated actions aim to protect the international financial system from abuse by Hamas and their enablers. https://t.co/vPieQCdTGE — Treasury Department (@USTreasury) November 14, 2023

وقال وزير الخارجية الامريكي أنتوني بلينكن في بيان إن “دعم ايران، وخصوصا عبر الحرس الثوري للجمهورية الاسلامية، يتيح لحماس والجهاد الاسلامي الفلسطيني ممارسة أنشطة ارهابية، ولاسيما عبر نقل اموال وتزويد أسلحة وتدريب عملاني”.

وبين الافراد الذين استهدفتهم العقوبات ممثل الجهاد الاسلامي في ايران ناصر أبو شريف والقيادي في حركة الجهاد أكرم العجوري، اضافة الى شركة نبيل شومان للصيرفة التي مقرها في لبنان والمتهمة بإجراء تحويلات بين حماس وطهران.

وتستهدف العقوبات البريطانية التي تم تنسيقها مع واشنطن، أربعة قياديين كبار في حماس واثنين من الممولين.

الشهر الماضي، أعلنت الولايات المتحدة أنها تسعى لتشكيل تحالف دولي يستهدف تمويل الحركة الفلسطينية.

وقدرت وزارة الخزانة الاصول العالمية لحماس بمئات ملايين الدولارات.

وقالت وزيرة الخزانة الامريكية جانيت يلين في بيان إن “الولايات المتحدة ستواصل العمل مع شركائها، بمن فيهم المملكة المتحدة، لمنع حماس من جمع واستخدام أموال لارتكاب فظائعها”.

واسفر هجوم حماس في السابع من تشرين الاول/اكتوبر عن مقتل نحو 1200 شخص في الجانب الاسرائيلي، معظمهم مدنيون. وتقول الدولة العبرية إن الحركة الفلسطينية خطفت نحو 240 رهينة خلال هجومها.

وترد اسرائيل بقصف لا هوادة فيه لقطاع غزة أسفر عن استشهاد نحو 11200 شخص، معظمهم مدنيون، بحسب حكومة حماس.

(أ ف ب)