واشنطن ولندن تفرضان عقوبات مشتركة على حماس- (بيان)

واشنطن: أعلنت الولايات المتحدة الثلاثاء سلسلة عقوبات جديدة، فرضتها بالتنسيق مع المملكة المتحدة، على مسؤولين في حركة حماس وأفراد مرتبطين بهم، وخصوصا مسؤولا في حركة الجهاد الإسلامي.

وهذه ثالث رزمة من العقوبات الاميركية على حماس منذ بدء الحرب بينها وبين اسرائيل في السابع من تشرين الاول/اكتوبر.

واورد بيان لوزارة الخزانة الامريكية أن هذه العقوبات تستهدف “المسؤولين الرئيسيين في حماس والآليات التي تعتمدها ايران لدعم حماس والجهاد الاسلامي الفلسطيني”. وتشارك حركة الجهاد الى جانب حماس في المعارك في قطاع غزة ضد الجنود الاسرائيليين.

The United States and United Kingdom are announcing new sanctions on Hamas leaders and financiers of terrorism. These coordinated actions aim to protect the international financial system from abuse by Hamas and their enablers. https://t.co/vPieQCdTGE

