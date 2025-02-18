واشنطن وموسكو تعتزمان تشكيل فريقي تفاوض لإنهاء الحرب في أوكرانيا

الرياض (السعودية): أعلنت الولايات المتّحدة أنّها وروسيا ستسمّيان فريقين تفاوضيين رفيعي المستوى من أجل رسم مسار لإنهاء النزاع في أوكرانيا، وذلك عقب اجتماع بين وفدين من القوتين العظميين في الرياض الثلاثاء.

وعقد هذا الاجتماع على مستوى وزيري الخارجية، وكان الأبرز بين الطرفين منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا مطلع عام 2022، وغابت عنه أطراف أساسية معنية مثل كييف والأوروبيين.

واجتماع الرياض انتقده الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي طالب بمحادثات “عادلة” تشمل أطرافا آخرين، في حين يخشى قادة دول في الاتحاد الأوروبي من أن تؤدي إعادة رسم السياسة الأمريكية حيال روسيا في عهد الرئيس دونالد ترامب إلى تقديم تنازلات كبيرة لموسكو، وإعادة صياغة الترتيبات الأمنية في القارة.

وعلّق ترامب على الموقف الأوكراني بالقول “خاب أملي، سمعتُ أنّهم انزعجوا لأنهم لم يحصلوا على مقعد” إلى طاولة المحادثات، وأضاف “كان لديهم مقعد مدى ثلاث سنوات وقبل ذلك بأمد طويل”.

كما قال سيّد البيت الأبيض إنه “من المحتمل” أن يلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين قبل نهاية الشهر الحالي.

وقرّر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ونظيره الروسي سيرغي لافروف بعد اجتماعهما في الرياض، تعيين فرق للتفاوض على إنهاء الحرب في أوكرانيا، بحسب الخارجية الأمريكية.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة تامي بروس إن روبيو ولافروف اتفقا على “تعيين فرق رفيعة المستوى للبدء في العمل على مسار لإنهاء الصراع في أوكرانيا في أقرب وقت ممكن بطريقة دائمة ومستدامة ومقبولة من جميع الأطراف”.

وقال روبيو للصحافيين بعد الاجتماع إن “الهدف هو إنهاء هذا الصراع بطريقة عادلة ودائمة ومقبولة لجميع الأطراف المعنية”، لافتا إلى أنّ على الاتحاد الأوروبي “الجلوس إلى طاولة” المحادثات بشأن أوكرانيا.

وأعرب الوزير الأمريكي عن “قناعته” بأنّ روسيا راغبة في الانخراط في “عملية جادّة” لإنهاء الحرب.

من جهته، قال لافروف “أعتقد أنّ المحادثة كانت مفيدة للغاية. لم نستمع فقط بل أنصتنا لبعضنا بعضا، ولديّ سبب للاعتقاد بأنّ الجانب الأمريكي فهم موقفنا بشكل أفضل”.

وحدّدت روسيا بعضا من شروطها لوضع حد للحرب التي تقترب من دخول عامها الثالث، مؤكدة أن وقف القتال غير ممكن من دون البحث في قضايا أمنية أوسع نطاقا على مستوى أوروبا.

وجدّد لافروف معارضة بلاده نشر دول حلف شمال الأطلسي الحليفة لأوكرانيا أيّ قوات على أراضيها.

وقال للصحافيين إنّ “ظهور قوات من القوات المسلحة من دول حلف شمال الأطلسي، ولكن تحت علم أجنبي أو علم الاتحاد الأوروبي أو تحت أعلام وطنية، لا يغيّر شيئا في هذا الصدد. هذا أمر غير مقبول بالنسبة إلينا بالطبع”.

بدوره، شدد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف على أنّ “حلا مستداما وطويل الأمد مستحيل من دون أخذ القضايا الأمنية في القارة في الاعتبار بشكل شامل”.

وأقرّ بأن لأوكرانيا “الحق” في الانضمام الى الاتحاد الأوروبي، لكن ليس لحلف شمال الأطلسي.

وأوضح أنّ “الأمر مختلف تماما عندما يتعلق الأمر بالقضايا الأمنية والتحالفات العسكرية. مقاربتنا مختلفة هنا ومعروفة جيدا”.

ولاحقا، قال ترامب في دارته في مارالاغو إنه “يؤيّد بالكامل” نشر قوات حفظ سلام أوروبية في أوكرانيا إذا أبرم صفقة مع روسيا تنهي حربها هناك، مشيرا إلى أنه لن يتعين على الولايات المتحدة المساهمة بأي قوات “لأننا، كما تعلمون، بعيدون للغاية”.

وترغب روسيا منذ مدة في إعادة تنظيم البنية الأمنية في القارة الأوروبية وهي تدعو الناتو إلى سحب قواته من بلدان شرق أوروبا. ويرى الكرملين أن غزو أوكرانيا كان هدفه صدّ التهديد الوجودي الذي يمثله الحلف.

“من دون أوكرانيا”

وأكدت الخارجية الأميركية أنّ الوزيرين اتفقا على وضع “آلية تشاور” لحلّ خلافات وتشكيل فرق “رفيعة المستوى” للتفاوض على إنهاء حرب أوكرانيا.

وانتقد الرئيس الأوكراني خلال زيارة لتركيا الثلاثاء اجتماع الرياض.

وقال زيلينسكي إنّ المحادثات “تجري بين ممثلين لروسيا وممثلين للولايات المتحدة، بشأن أوكرانيا، بشأن أوكرانيا مجددا، ومن دون أوكرانيا”.

ودعا إلى إجراء محادثات “عادلة” تشمل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا وتركيا، بينما أرجأ زيارته التي كانت مقررة إلى السعودية الأربعاء.

بدوره، رأى نظيره رجب طيب أردوغان أن تركيا التي تربطها علاقات جيدة بطرفي الحرب، ستكون “المضيف المثالي” لأيّ محادثات لإنهاء النزاع.

وقال في مؤتمر صحافي مشترك في أنقرة مع زيلينسكي إنّ “تركيا ستكون مضيفا مثاليا لمحادثات محتملة بين روسيا وأوكرانيا وأمريكيا في المستقبل القريب”.

وناشدت وزيرة خارجية الاتّحاد الأوروبي كايا كالاس الثلاثاء الولايات المتّحدة “عدم الوقوع في الفخاخ الروسية”، محذّرة من أنّ موسكو قد تحاول زرع الشقاق بين الغربيين.

والمباحثات التي عقدت في الرياض كانت الأولى على هذا المستوى بين واشنطن وموسكو منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير/ شباط 2022.

وحضر حول طاولة الاجتماع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، ومستشار الأمن القومي السعودي مساعد بن محمد العيبان، ومن الجانب الأمريكي روبيو ومستشار الأمن القومي مايك والتز والمبعوث الخاص لترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، ومن الجانب الروسي لافروف وأوشاكوف، في قصر الدرعية في شمال غرب الرياض.

وأتى الاجتماع بعد ثلاث سنوات من التجميد شبه الكامل للعلاقات، وقبل أسبوع من الذكرى الثالثة لبدء الغزو الروسي لأوكرانيا، في وقت شغلت مكالمة ترامب الهاتفية مع بوتين الأسبوع الماضي الوسط الدبلوماسي.

وأعلن ترامب الأربعاء أنه سيعقد اجتماعه الأول مع بوتين في السعودية.

وأعربت الصين عن أملها في “مشاركة جميع الأطراف والجهات المعنية” في المحادثات الرامية لإنهاء الحرب في أوكرانيا “عندما يحين الأوان”.

وفي الفترة الأخيرة، زادت إدارة ترامب من انتقاداتها لحلفاء الولايات المتحدة الأوروبيين التقليديين.

واجتمع قادة الدول الأوروبية في باريس الإثنين لمناقشة استراتيجيتهم بشأن أوكرانيا، إلا أنهم عبّروا عن انقسامات أيضا في شأن إرسال قوات حفظ سلام.

من جهته، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء أنّه سينظّم الأربعاء اجتماعا جديدا “مع دول عدة أوروبية وغير أوروبية” حول أوكرانيا.

ورغم المخاوف الأوروبية من استئناف حوار مباشر بين الرئيسين الأمريكي والروسي خصوصا حول أوكرانيا، اعتبر ماكرون في مقابلة أن ترامب “يستطيع إعادة إطلاق حوار مفيد” مع بوتين، لافتا إلى أن الرئيس الأمريكي “يعيد إحداث التباس استراتيجي بالنسبة للرئيس بوتين” عبر استخدام “كلمات حازمة جدا”، الأمر الذي “يمكن أن يساعد في ممارسة ضغط” عليه.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الثلاثاء بعد اجتماع مع المبعوث الأمريكي الخاص لأوكرانيا كيث كيلوغ، إن الاتحاد الأوروبي يريد “التعاون” مع واشنطن من أجل سلام “عادل ودائم” في أوكرانيا.

جانب اقتصادي

وتطرّقت المباحثات الأمريكية الروسية إلى الجانب الاقتصادي، علما بأن واشنطن والأطراف الغربية تفرض عقوبات واسعة على موسكو على خلفية الغزو.

وأكد روبيو أنّ العلاقات بين واشنطن وموسكو يمكن أن تزدهر إذا انتهت الحرب في أوكرانيا. وقال للصحافيين “هناك فرص استثنائية للشراكة” مع روسيا، مضيفا أن “المفتاح لتلك الفرص هو إنهاء هذا الصراع”.

وقال لافروف إنّ الوفدين أبديا “اهتماما كبيرا” برفع “الحواجز” الاقتصادية خلال محادثاتهما الثلاثاء، في إشارة إلى العقوبات الغربية.

وأوضح “كان هناك اهتمام كبير بإزالة الحواجز المصطنعة التي تعوق تطوير التعاون الاقتصادي ذي المنفعة المتبادلة” بين البلدين.

(أ ف ب)