سياسة | دولي

واشنطن ووارسو تتفقان على قرض بقيمة ملياري دولار لتحديث الجيش البولندي

منذ 7 دقائق

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واشنطن:  قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الإثنين، إن الولايات المتحدة منحت بولندا قرضا مباشرا بقيمة ملياري دولار لدعم تحديث قوات الدفاع التابعة للدولة العضو بالاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو).

وأضافت الوزارة أن مثل هذه القروض التي تسمى قروض مباشرة للتمويل العسكري الأجنبي، “هي أداة تعاون أمني مخصصة لبعض أهم شركائنا في التعاون الأمني”.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها ، إن “بولندا حليف قوي للولايات المتحدة وإن أمن بولندا حيوي للدفاع الجماعي عن الجناح الشرقي لحلف الناتو “.

وأضاف البيان” إضافة إلى دورها الداعم المركزي في تسهيل المساعدة الدولية لجارتها أوكرانيا ، أبدت بولندا التزامها القوي بتعزيز الأمن الإقليمي عبر استثماراتها القوية في الإنفاق الدفاعي.”

وقال البيان  إن الحكومة الأمريكية تقدم ما يصل إلى 60 مليون دولار لتغطية تكاليف القرض، “الأمر الذي سيساعد على تسريع تحديث الدفاع في بولندا من خلال دعم المشتريات العاجلة للمواد والخدمات الدفاعية من الولايات المتحدة”.

يشار إلى أنه في ضوء الغزو الروسي المستمر لأوكرانيا، التي تقع على حدود بولندا، تتطلع وارسو حاليا إلى تحديث قدراتها الدفاعية.

(د ب أ)

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