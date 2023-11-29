واشنطن: يجري العمل على تمديد وقف إطلاق النار في غزة

واشنطن: تعمل الحكومة الأمريكية على تمديد إضافي لوقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل في حرب غزة.

وتم تمديد وقف القتال، الذي دخل حيز التنفيذ صباح الجمعة وكان من المقرر في البداية أن يستمر أربعة أيام، لمدة يومين آخرين في ظل الظروف التي تم التفاوض عليها مسبقا. ومن غير الواضح ما إذا كان يمكن تمديده أكثر.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي يوم الثلاثاء: “إذا كانت هناك فترات توقف ممتدة بعد هذا التمديد لمدة يومين، فأنتم تعلمون أننا نؤيد ذلك وسنواصل العمل على ذلك”.

وأضاف كيربي: “نريد أن يتم إطلاق سراح جميع الرهائن.. إحدى الطرق للقيام بذلك هي هذه فترات التوقف (عن القتال)، تحتاجون إلى التوقف (عن القتال) لإخراج الرهائن، تحتاجون إلى خروج الرهائن من أجل التوقف (عن القتال)، أعني أنهما يسيران جنبا إلى جنب”.

وأضاف: “ولذا سنواصل العمل مع إسرائيل ومع قطر ومع مصر، لنرى ما إذا كان بإمكاننا تمديد هذا أكثر”.

(د ب أ)