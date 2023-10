واشنطن: 45 شاحنة محملة بالمساعدات دخلت غزة أمس

واشنطن: قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الإثنين، إن 45 شاحنة محملة بالمساعدات دخلت غزة أمس الأحد ليصل العدد الإجمالي للشاحنات التي دخلت القطاع إلى 150، مشيرة إلى إحراز تقدم فيما يتعلق بتوصيل إمدادات الوقود الضرورية إلى غزة.

وقال المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر للصحافيين إن الولايات المتحدة أبلغت الحكومة الإسرائيلية مطلع هذا الأسبوع بضرورة عودة شبكات الاتصالات في غزة إلى العمل.

وقال المتحدث إن حركة حماس تقدمت بعدد من المطالب قبل أن تسمح للناس بمغادرة غزة بينما تعمل واشنطن على ضمان المرور الآمن للأمريكيين الذين يريدون المغادرة وتأمين إطلاق سراح المحتجزين لدى حماس.

وأوضح ميلر “حماس طرحت عددا من المطالب قبل أن تسمح للناس بمغادرة غزة… تماما كما نعتقد أنه يتعين عليهم إطلاق سراح جميع الرهائن الذين يحتجزونهم، نعتقد أنه يتعين عليهم… السماح بمغادرة جميع المواطنين الأمريكيين وغيرهم من المواطنين”.

