واقعة اعتداء ضابط على “سايس” نادي القضاة تثير جدلا في مصر- (فيديو)

القاهرة- “القدس العربي”:

أثارت واقعة اعتداء ضابط شرطة على طالب جامعي يعمل “سايس- ينظم موقف سيارات” نادي القضاة في محافظة الجيزة جدلا واسعا في مصر.

وكان مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه شخص يعتدي بالضرب على شاب بشكل عنيف، في وقت لم يحاول الشاب الدفاع عن نفسه.

وتبين أن الشخص المعتدي هو ضابط ينتمي إلى وزارة الداخلية، وقد اندلعت الواقعة عندما أوقف السايس الضابط ومنعه من الانتظار بسيارته أمام نادي القضاة.

أصدر نادي قضاة مصر بيانًا بشأن ما أثير مؤخرًا على وسائل التواصل الاجتماعي من اعتداء ضابط شرطة على “سايس” عامل بنادي القضاة النهري بمنطقة العجوزة.

وذكر مجلس إدارة النادي أن السايس المجني عليه أبلغ الموظف الإداري بتعرضه لواقعة اعتداء بالضرب من أحد الأشخاص، مدعيًا أنه ضابط شرطة وذلك منذ يومين سابقين من تاريخ الإبلاغ، معللًا التعدي عليه بقيامه بمنع الجاني من ترك سيارته أمام نادي القضاة من ناحية مطعم (سي جل) المجاور للنادي.

وأضاف أنه عقب إبلاغ المجلس بالواقعة، تمت مراجعة الكاميرات، والتأكد من صحتها، وتم توجيه السايس بتحرير محضر بقسم شرطة الدقي، صحبة الموظف الإداري، وحُرر محضر بالواقعة، وتم تحديد السيارة التي كان يستقلها الجاني من خلال كاميرات المراقبة المواجهة للنادي من الناحية الأخرى، وتبين أنه يعمل ضابط شرطة بالأمن المركزي وأحيل المحضر للنيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.

وذكر نادي القضاة أنه بادر بتصعيد الأمر، وإبلاغ الجهات المسؤولة وتم التحقيق مع الضابط المعتدي بقطاع التفتيش بوزارة الداخلية، وإحالته للمحاكمة التأديبية.

وأشار النادي إلى أنه في تطور متلاحق للأحداث، حضر الضابط إلى مقر النادي بشامبليون رفقة قياداته طالبًا الاعتذار عما بدر منه لجميع قضاة مصر الأجلاء، لعدم علمه أن هذا المكان لمقر نادي القضاة، لقربه الشديد من مطعم (سي جل)، والاعتذار شخصيًا للسايس الذي قبّله منه، بعد أن تم التأكيد على حقه في عدم قبول الاعتذار إزاء ما أظهره الضابط من ندم عن واقعة اعتدائه وتقبيله رأس السايس أمام الجميع.

ونوه نادي القضاة بأن الواقعة لم تُحفظ بعد، وما زالت قيد التحقيق بالنيابة العامة، مؤكدا اعتزازه بكل من يعمل معه في أي موقع وأن كرامة أي منهم وعزته تماثل تمامًا كرامة القضاة وعزتهم.

وقالت وزارة الداخلية المصرية، إن مشادة كلامية تطورت لمشاجرة بين الضابط المذكور فى غير مواعيد عمله الرسمية وأحد منادي السيارات لخلاف على انتظار السيارة الخاصة به، وقد تم في حينه اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الضابط وإحالته للتحقيق.