واقعة “التسمم الكحولي” في الأردن: أكثر من 40 إصابة في 4 محافظات.. الملفات إلى النيابة وعدد الوفيات مرشح للارتفاع

عمان- “القدس العربي”: قد يستيقظ الأردنيون، الثلاثاء، على “فاجعة” تفوق كل التوقعات، جراء توسع التحقيقات في قضية “الكحول السامة” التي تورّط بها أحد المصانع، والتي هزّت المؤسسات وأقلقت الرأي العام.

حتى مساء الإثنين، سُجّلت أكثر من 40 حالة إصابة بسبب مادة الميثانول السامة والخطيرة، وذلك في مستشفيات القطاع العام فقط، وجميعها مصنفة بالخطيرة. وقد وجّهت بعض الأطقم الطبية لإجراء عمليات غسيل كلوي وكبدي في محاولة لإنقاذ المصابين، الذين تجاوز عددهم 40 شخصاً، إلى جانب تسجيل 9 وفيات حتى الآن، وسط توقعات بارتفاع العدد.

وأعلنت مديرية الأمن العام أن التحقيقات لا تزال مستمرة.

ووفقاً لبيان أمني صدر مساء الإثنين، تبيّن أن المادة السامة تسربت إلى خط إنتاج الكحول المحلي في أحد المصانع. وقد تم القبض على الموظف المسؤول عن “خلطة المشروبات”، والشخص الذي طلب كمية الميثانول القاتلة، وكذلك من قام بتوريد تلك المادة. ومن المتوقع، بعد سلسلة من الاعتقالات شملت موظفين وموردين، توجيه تهم تتراوح بين “الإهمال” و”التسبب بالقتل”.

الشارع الأردني بدأ يعبر عن صدمته وذهوله من عدد الضحايا والاحتمالات المطروحة بعد تسرب مواد سامة إلى مشروبات كحولية محلية الصنع ومنخفضة السعر.

وتتعلق أبرز مؤشرات الصدمة بعدد المواطنين الذين يتعاطون هذا النوع من الكحول المغشوش، خاصة في المناطق الفقيرة والشعبية.

وقد جمعت فرق الرقابة على الغذاء بالتعاون مع الأجهزة الأمنية “كميات ضخمة جداً” من الكحول المحلية، وأغلقت مصانع ومحلات تجارية، في ما يشبه “النكسة المتوقعة” لهذا القطاع.

وامتد التفاعل الشعبي سريعاً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث انتشرت النكات السياسية الساخرة، من أبرزها المطالبة بـ”حقوق السوكرجية” – وهو التعبير الشعبي الدارج عن متناولي الكحول. وتُظهر الوقائع، ساعة بساعة، أن القضية تتوسع بشكل غير متوقع.

وصرّحت وزارة الصحة بأن عدد الإصابات في حادثة الميثانول تجاوز 40 حالة، بينهم نحو 10 في أقسام العناية الحثيثة، ويعانون من حالات حرجة، إلى جانب حالات مشتبه في تعاطيها المادة ذاتها، وجميعهم يرقدون على أسرّة الشفاء.

ويبدو أن حالات الإصابة ظهرت في أربع محافظات على الأقل، شملت الزرقاء وإربد والبلقاء ومنطقة الأغوار، وهو ما يوسّع من رقعة الخطر ويُوحي بإمكانية اكتشاف المزيد من الحالات.

وبحسب وزارة الصحة، فإن بعض المصابين والمتوفين من أقارب بعضهم البعض، وتشمل الحالات أعماراً تتجاوز الخمسين عاماً، ما ينفي اقتصار الظاهرة على الشباب الذين قد يغامرون بشرب كحول رخيصة. وكانت أكبر الحالات سنّا لسيدة توفيت تبلغ من العمر 63 عاما.

وقد أُحيلت ملفات القضية إلى النيابة العامة في عدة محافظات، مما يشير إلى أن التحقيقات ستكون موسعة، ومعمقة، ومتعددة الأطراف، بحكم تداخل مناطق الاختصاص. وقد يتطلب ذلك تشكيل فرق من النيابة العامة تكون متفرغة تماماً لمتابعة القضية، وكشف ملابساتها كافة، وتقديم المتورطين إلى العدالة.