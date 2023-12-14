واقعة الشجاعية تثير موجة نقاشات في دولة الاحتلال: لماذا فشلنا؟

الناصرة ـ «القدس العربي»: أحدثت واقعة الشجاعية التي قتل وجرح فيها عدد كبير من الجنود والجرحى الإسرائيليين صدمة كبيرة، وأثارت تساؤلات حول حيثياتها، إضافة إلى دعوات لتسوية البلدة الفلسطينية شرقي غزة، بالأرض بدلا من التوغّل البري المكلف.

وحسب تقارير صحافية عبرية، فقد وقعت قوة إسرائيلية غازية في سلسلة كمائن داخل الشجاعية، وتم النيل منها ثلاث مرات، فيما تدفقت قوات بريّة معززّة للمشاركة في عملية تخليص القتلى والجرحى، وسط مشاركة عشرين طائرة في هذه العملية التي طالت أكثر من ثلاث ساعات بعد وقوعها مساء الثلاثاء.

والشجاعية، بوابة غزة الشرقية، بلدة تاريخية بنيت في فترة الأيوبيين واكتسبت اسمها من القائد شجاع الدين عثمان الكردي، الذي تغلب على الصليبيين في واقعة هامة بعد معركة حطين في الجليل. ويعيش فيها عائلات تم تهجيرها في نكبة 1948 من يافا واللد والرملة وبئر السبع ومن قرى قضاء غزة حيث أقيمت على أنقاضها مستوطنات «غلاف غزة».

ومن المتوقع أن تدفع صدمة الشجاعية، وتكرار نجاحات وصمود حماس والجهاد الإسلامي الرأي العام الإسرائيلي، لتسوية، بخلاف ما يريده رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الراغب بإطالة أمد الحرب لغاياته الشخصية.

وتحدثت صحيفة «يديعوت أحرونوت»: «قُتل 9 مقاتلين بينهم عميد ومقدم في معركة الشجاعية».

وأضافت: «الحادثة الخطيرة في الشجاعية والتي قُتل فيها مقاتلون من اللواء جولاني، والوحدة التكتيكية للإنقاذ الخاص 669، بينهم العميد إسحاق بن باشيت، القائد السابق للواء يفتاح، وقائد الكتيبة 13 المقدم تومر غرينبرغ، بدأت (الثلاثاء) عند الساعة 16:30، واستمرت حوالي ساعتين ونصف».

وأوضحت أن المعارك اندلعت «عندما شارك فريق مشترك من الكتيبة 53 مدرعات، يضم أيضا قوة النخبة جولاني وقوة هندسية، في تطهير القصبة (منطقة كثيفة السكان) شمال غرب حي الشجاعية من مسلحي حماس».

وتابعت: «دخلت قوة من الجيش الإسرائيلي لتمشيط موقع مكون من ثلاثة مبان متجاورة وساحة من اتجاهين، وعثرت على فتحة نفق في الموقع، وعندما دخلت أحد المباني، أطلق المسلحون تجاهها عبوة ناسفة، إلى جانب قنابل يدوية ونيران من بنادق إم 16».

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن «القوى الأولى المكونة من 4 مقاتلين أصيبت، ثم حاولت القوة الموجودة في الخارج الاشتباك مع المسلحين ولكن في هذه المرحلة انقطع الاتصال مع أحد الضباط».

وحسب «يديعوت أحرونوت» تزايدت آنذاك المخاوف من أن يكون الضابط الإسرائيلي قد اختطف وتم اقتياده إلى أحد الأنفاق، لذا تحركت قوة النخبة «جولاني» التي كانت في مكان قريب، بسرعة ووصلت إلى موقع المعركة.

لكن القوات المتقدمة قوبلت هي الأخرى بوابل من النيران، وعندما تقدمت وحدة الإنقاذ 669 تعرضت لكمين وقتل اثنان من عناصرها، وفق المصدر ذاته.

وأفادت الصحيفة بأن عملية الإنقاذ «استمرت بينما كان المسلحون يواصلون إطلاق النار وإلقاء المتفجرات من جميع الاتجاهات في الموقع (خارج المبنى الذي حاولت القوة الأولى اقتحامه)».

وأردفت: «اكتشفت قوة الإنقاذ أن المقاتلين الأربعة من القوة الأولى قتلوا في المبنى؛ وتعرضت قوة المقدم غرينبيرج لإطلاق نار من مبنى ثانٍ بالموقع، ومع المعركة الشرسة التي تلت ذلك، أطلق الجنود الإسرائيليون قذائف الماتادور (مضادة للدروع) على مبنى مجاور، اشتعلت فيه النيران وانفجر بسبب كثرة العبوات الناسفة الموجودة فيه».

سبب الفشل

وتتساءل أوساط إسرائيلية غير رسمية واسعة، عن سبب الفشل خلف واقعة الشجاعية، وعن الهدف من الدخول إلى منطقة خطيرة قبل تدميرها من الجو. مع أن الناطق العسكري أكد أن القوات الإسرائيلية قصفت من الجو بشكل مكثّف المكان قبل دخوله من قبل كتيبة «13» من لواء غولاني، موضحا أن «عملية التطهير والكشف عن الأنفاق تتطّلب دخول جنود راجلين لتحقيق المهمة».

في حديث للقناة 12 العبرية، دعا الجنرال في الاحتياط، نوعم تيبون، إلى تسوية الشجاعية بالأرض من خلال قصف واسع بعدما باتت معقلا للمقاومة الفلسطينية، ومكانا خطيرا من الناحية العسكرية، ولأن نازحي المستوطنات في «غلاف غزة» لن يعودوا لها طالما بقيت الشجاعية. في حين، بيّن الجنرال في الاحتياط عاموس غلعاد، الرئيس السابق للقسم الأمني – السياسي في وزارة الأمن، أن «عملية القصف الجوي مهما كانت شديدة لا تغني عن الاقتحام البري، منبها لكونها مهمة محفوفة بالمخاطر بسبب كونها منطقة مزدحمة واستعداد سرايا الشجاعية للقتال جيدا لا سيما أن جنودها يتمتعون بتجربة قتالية وواعون لكون بلدتهم رمزا للصمود.

ووجه غلعاد انتقادات للسياسة الإسرائيلية في التعامل مع موضوع «اليوم التالي» والحفاظ على الدعم الأمريكي، معتبرا أنه «بدلا من المواجهة مع أمريكا علينا القبول بسلطة فلسطينية محسّنة وحتى يبدأ النقاش السياسي حول ذلك سيمر الكثير من الوقت. من دون أفق سياسي من طرفنا لن يأتي أحد من الدول العربية لترميم غزة. أمريكا تقترح علينا أفقا سياسيا مع محور عربي معتدل، ونحن نرفض ذلك، وهذا خطأ فادح».

واقعة الشجاعية، وفق المحلل العسكري في القناة» 13 العبرية»، ألون بن دافيد، تنطوي على عبر قتالية يأخذها الجيش في الحسبان بعد التحقيق الأولي الذي قام به، ومنها ضرورة إدخال قوات برية بكمية أكبر، كي تتحاشى القوة الغازية وقوعها في ورطة كالتي حصلت في الشجاعية.

وفي تعليقه على الواقعة، يقول النائب في الكنيست متان كهانا (الحزب الرسمي برئاسة بني غانتس) أن سلاح الجو يوفّر دائما الغطاء الجوي قبل وخلال التوغّل البري.

ويضيف: «غزة، هي القلعة الأكبر: أنفاق محصّنة يطول 500 كيلومتر تحت الأرض ولا يمكن تدميرها كلها بالقصف الجوي ويحتاج الجيش للقتال وجها لوجه من أجل السيطرة، وهذا مكلف، لكنه ثمن مستحق من أجل تأمين حياة الإسرائيليين وأبنائهم وأحفادهم مستقبلا».

وحول الضغط الأمريكي المتزايد والمطالب بوقف الحرب في نهاية العام الجاري حسب تسريبات متصاعدة، قا : «نعمل ما هو صحيح لجنودنا وأمنهم، ولن يؤّثر ضغط هذه الدولة الصديقة أو تلك على حساباتنا من هذه الناحية. ولا يوجد تاريخ أمريكي لإنهاء القتال. الأهم هو إخضاع حماس، فهذه حرب الأخيار مقابل الأشرار وهي حرب كل العالم المتحضّر. لا أعرف وجود تاريخ رسمي لوقف الحرب ونحن نفعل ما هو مناسب لنا وعلينا استكمال المهمة بتدمير قدرات حماس». وما حصل في الشجاعية، تحدث أيضا، المحلل العسكري في صحيفة «هآرتس»، عاموس هارئيل، موضحا أن هذه الواقعة كشفت عن دروس عملياتية وعن خاصرة رخوة لدى الجيش تستغلها حماس، مفادها أن الجيش لم يجرّب قتالا مطّولا في منطقة سكنية مزدحمة ولذا لا يستطيع الإعلان عن سيطرته على شمال القطاع، حتى الآن.

ويتفق هارئيل مع بعض المراقبين الإسرائيليين في مزاعمهم أن ارتفاع أعداد القتلى والجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي، هو نتيجة تغيير تكتيك قتالي في الميدان، ويدعّي أن تغيير طبيعة الحملة البرية لن يكون بسبب حماس بل بسبب تعاظم الضغط الأمريكي.

ويعتقد أن هناك عدم وجود تنسيق توقّعات بين الجمهور وبين الجيش، موضحا أن الأخير دمر بالقصف الجوي مساحات واسع،ة لكن هناك أماكن يحتاج فيها للتوغّل البري.

ويتابع «ما زالت تنتظرنا معارك صعبة في الشجاعية وجباليا وخانيونس. تجارب القتال داخل مناطق سكنية من الموصل إلى ستالينغراد تقول إن هناك حاجة لشهور من أجل تطهير جيوب المقاومة، خاصة أن هناك غزة سفلى تحت الأرض تستخدمها حماس لنقل القوات». ويضيف: «عدد القتلى والجرحى لدى لواء غولاني منذ بدء الحرب كبير وموجع ولكن جنوده يواصلون القتال بفضل ضباط يقاتلون في مقدمة قواتهم ويرفعون معنوياتهم».

ويواصل: «في نهاية المطاف سننتصر في الشجاعية، لكنني أحذر من الاحتفالات المبكرة. الانتصار جهد سيزيفي ويحتاج وقتا طويلا. أستوديوهات التلفزة الإسرائيلية تبالغ في طرح مؤشرات انتصارنا وانكسار حماس على شكل صور رجال عراة وغيرها. الواقع على الأرض مختلف عن الشاشات الإسرائيلية. ربما المزيد من الضغط سيدفع حماس للزاوية لكن علينا الحذر من المبالغة، فالحديث عن غد مشرق تنبت فيه الأرض أزهارا غير موجود».

وحول الموقف الأمريكي يرى هارئيل أن «بايدن متذبذب في المواقف، من جهة يقدّم دعما كاملا لإسرائيل لكنه لا يثق بنتنياهو ولا يوافق معه على كلمه، وربما هذا سينعكس على السياسات الأمريكية من ناحية تزويدنا بالذخائر أو بالغطاء في الأمم المتحدة ولاحقا عدم مساندتنا في حرب محتملة مستقبل ضد حزب الله». وبما يتعلق بالأسرى يوضح هارئيل أن هناك خلافات داخل مجلس الحرب الوزاري المصغر بين من يريد وضع استعادة المخطوفين الآن في صدارة الأهداف لأن الوقت لا يمضي لصالحنا وعلينا إبداء ليونة أكثر، مقابل معسكر يدعو للمزيد من الحرب والضغط على قيادة حماس حتى ترضخ وتبدي مواقف لينّة.

تململ وخيبة

وأيضاَ تطرق المحلل للشؤون العسكرية آفي سخاروف إلى حالة التململ والخيبة والصدمة في إسرائيل بعد واقعة الشجاعية، فأشار لوجود صدمة لدى الجمهور الإسرائيلي الراغب بتحقيق المهمة بضربة واحدة، مبينا أن حماس منظمة تدير معركة بشكل مغاير، داعيا للتنبه من أن المعركة طويلة.

في حديث لإذاعة جيش الاحتلال يؤكد سخاروف أن القتال لن ينتهي خلال أيام والمهام تحتاج وقتا، ويضيف: «الاحتلال في بيت لاهيا وبيت حانون وغيرهما كان أكثر سهولة وهذا أنتج فارقا في التوقعات بين الجمهور وبين الجيش».

وينبه إلى أن القتال بعيد عن النهاية، حتى لو قتل السنوار وضيف وعيسى ستواصل حماس القتال، محذرّا من أن رفض نتنياهو الحديث عن اليوم التالي للحرب، خطأ كبير ومن شأنه أن يضّيق الخناق على إسرائيل دبلوماسيا وأن يعود كيدا مرتدا عليها حتى لو انتصرت عسكريا.

ويتابع «هذا التوتر بين نتنياهو وبايدن يخدم مصالح سياسية للأول وهذا تدركه الإدارة الأمريكية».

المستعرب الدكتور مردخاي كيدار يركز على البعد الديني لا الوطني فيقول للقناة العبرية الرسمية إن هؤلاء (عناصر المقاومة) يقدمون على المواجهة «الصفرية» وهي حرب جهادية دينية مقدسة كما حصل في واقعة الشجاعية. هم يدركون أن احتمال الاستشهاد أكبر من النجاة لكنهم متصالحون مع أنفسهم ومتحمّسون وهم يلفون شريطا أخضر على أعناقهم يشحنهم بالمزيد من الطاقة والقوة، ويحمل آية قرآنية توجز قصتهم الأسطورية «ومن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدّلوا تبديلا».