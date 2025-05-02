والتز.. دور أصغر على مسرح أوسع في عالم ترامب الشعبوي

واشنطن- “القدس العربي”: للحكايات في واشنطن، وحتى قبل أن يجلب دونالد ترامب السيرك السياسي إليها عام 2017، ويستأنفه من جديد قبل 100 يوم، سياق متشعب يشبه حكايات البلاطات الملكية الأوروبية ما قبل الحداثة، سياق تتداخل فيه المصالح والأمزجة والخلفيات والأساليب، وينتج عن كل واقعة فيه قصص تتراوح في الأهمية ما بين المهم والتافه، لكنها تجد في النهاية طريقها الى وسائل الإعلام التي تحيك منها تقارير ومقالات وتنسج عليها تحليلات وتوقعات، فكيف يكون الحال إذا كان في البيت الأبيض رئيس مهووس بالمشهدية والشهرة ويعنيه الاهتمام الإعلامي (الرايتنغ) أكثر من أي شيء آخر؟ عندها يصبح كل حدث جديرا بالمتابعة والتغطية.

على هذه الخلفية، وفي إطار حرص الإدارة، في ولايتها الثانية، على إظهار أكبر قدر ممكن من الثبات والتناغم، جاء الإعلان عن تنحية مستشار الأمن القومي مايك والتز وتكليفه رئاسة البعثة الدائمة للولايات المتحدة في الأمم المتحدة، ليوجز وبتكثيف ملفت، الحالة الترامبية في نسختها الجديدة، ويظهّر مكونات هذه الظاهرة التي يبدو أن واشنطن لم تتعود عليها بعد، وربما لن يكفي ما تبقى من عهد الرئيس الشعبوي الأول في تاريخ أمريكا، لاستيعابها والتدرب على التعامل معها، مع أنها مفرطة في بساطتها الى حدود السذاجة.

من حيث التوقيت، جاء الإعلان بعد يوم واحد فقط من مرور المئة يوم الأولى من عمر الإدارة، وهي فترة تُعتبر تقليديا “شهر العسل” الذي تتضح خلاله ملامح الفريق الرئاسي وأولوياته. حرص ترامب على تأجيل الإعلان الذي لم يكن سرًا في واشنطن، الى ما بعد انقضاء فترة المئة يوم، التي احتفى الأربعاء بها، عبر سلسلة مقابلات صحافية وتلفزيونية في البيت الأبيض، وكلمة احتفالية أمام تجمع شعبي لمناصريه في ولاية ميشيغن، وبكّر يوم الخميس لنشر الإعلان. ومع أن الفضيحة التي تسببت في تنحية والتز (سيغنال غيت) حصلت قبل ستة أسابيع، ، فإن ترامب حرص على تأجيل أي تعديل كبير يمكن أن يعكر صفو البداية، لا سيما أنه اضطر في ولايته الأولى لإقالة مستشار الأمن القومي الأول مايكل فلين بعد ثلاثة أسابيع فقط من بدء ولايته.

أما من حيث الأسلوب، فقد أعلن ترامب قراره عبر صفحته الرسمية على منصته “تروث سوشال”، مجددًا نمطًا اتبعه سابقًا حين أقال وزير خارجيته ريكس تيلرسون عبر تغريدة في 13 مارس 2018. وقد علم تيلرسون حينها بالأمر أثناء وجوده في الحمام خلال مهمة رسمية في أفريقيا. ويبدو أن والتز لم يكن على علم بعزله هو الآخر، إذ ظهر الأربعاء ضيفًا على “فوكس نيوز” يمجّد قدرات ترامب الدبلوماسية دون أن يُظهر أي مؤشرات على قرب مغادرته لمنصبه الحساس.

وفي الإخراج المعنوي للتعديل الأكبر في الإدارة، أراد ترامب أن يبدو منسجمًا مع مواقفه السابقة التي رفض فيها أي حديث عن اعفاء والتز بعد انكشاف دوره في فضيحة (سيغنال غيت) حيث أنشأ شبكة تواصل لكبار المسؤولين المعنيين بالشؤون الدفاعية والخارجية على منصة “سيغنال” غير الآمنة، وغير المسموح باستخدامها لأغراض رسمية أو معلومات تتسم بالسرية، وضم الى قائمة المشاركين الى جانب نائب الرئيس جاي دي فانس ووزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الدفاع بيت هيغسيث وآخرين، رئيس تحرير مجلة “اتلانتك” جيفري غولدبرغ الذي اطلع على خطط وزارة الدفاع لبدء الهجمات الجوية على مواقع ومقرات جماعة “أنصار الله” التي يقودها عبد الملك الحوثي في اليمن.

حاول ترامب من خلال تضمين الإعلان عن تنحية والتز تكليفه برئاسة البعثة الأمريكية الى الأمم المتحدة في نيويورك، الإيحاء بأن الأمر مجرد تبديل مناصب وفق الحاجة، لكن الضالعين بتركيبة البيت الأبيض يعرفون الفرق الشاسع بين الموقعين، صحيح أن المنصب الثاني يحمل معه رتبة وزارية، لكن حجم النفوذ الذي يتمتع به مستشار الأمن القومي يفوق نفوذ أي حقيبة وزارية لأن دوره يشمل كل اهتمامات الرئيس وهو الأقرب اليه مسافة حيث لا تفصل بين مكتبه والمكتب البيضاوي سوى خطوات قليلة، ودوره ترجمة توجهّات الرئيس في جميع المجالات، خصوصًا عندما يكون هناك تباين. في المقابل، تتضاءل أهمية رئاسة البعثة في نيويورك خصوصًا في ظل إدارة شعبوية انعزالية تريد التقليل من الدور التفاعلي لواشنطن في العالم، لا بل تلوح بالانسحاب من الأمم المتحدة نفسها.

كما أن ترامب، الذي وفّر لمايك والتز مظلة هبوط ناعمة بدلا من إقالة صريحة، يدرك تماما أن مباشرة الأخير لمهامه الجديدة تتطلب مصادقة مجلس الشيوخ خلال جلسات علنية، وهي خطوة محفوفة بالمخاطر. فعديد من المشرعين – بينهم أعضاء في الحزب الجمهوري نفسه – وجهوا انتقادات لدور والتز في الفضيحة، ما يضعهم في موقف حرج أمام قواعدهم الانتخابية، التي تم تحفيزها لسنوات ضد هيلاري كلينتون، منافسة ترامب الأولى عام 2016، بسبب استخدامها بريدا إلكترونيا غير آمن خلال توليها وزارة الخارجية. وفي حال فشل والتز في الحصول على التزكية المطلوبة – إذ لا يمكنه تحمل خسارة أكثر من أربعة أصوات – فإن مسؤولية تعثر التعيين تنتقل تلقائيا إلى مجلس الشيوخ، ما يخفف الضغط عن الرئيس ويخرجه من دائرة المساءلة المباشرة.

وفي خطوة غير مألوفة – وهو ليس أمرا جديدا في سلوك ترامب – تم تكليف وزير الخارجية بمهام مستشار الأمن القومي. يضيف هذا التكليف الى مهام روبيو الثلاث مهمة رابعة، فروبيو يتولى مسؤولية إدارة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) بعد التغيرات الصادمة التي أجرتها إدارة ترامب عليها، كما يتولى إدارة الأرشيف الوطني. وفي وقت تواجه الديبلوماسية الأمريكية تحديات جدية وأزمات عالمية (أوكرانيا، إيران، اليمن، وفلسطين) وفي ظل الحرب الجمركية المفتعلة، يتساءل المتابعون عن مدى قدرة روبيو على حمل أربع بطيخات في وقت واحد، لا سيما وأن اثنتين منهما تتعارضان في المبدأ وتقفان على طرفي نقيض، وهما الخارجية والأمن القومي، المهمتان اللتان لم تجتمعا لدى مسؤول واحد الا مرة واحدة عندما تولاهما هنري كيسينجر في عهد ريتشارد نيكسون.

وفي الأهداف الثانوية، يأتي تكليف والتز رئاسة البعثة الدائمة في نيويورك لملء موقع أصابه الشغور قبل أن يمتلئ، لضرورات لا تتعلق بالمنصب بل تؤثر على الأغلبية في مجلس النواب. ففي الفترة الرئاسية الانتقالية، اختار ترامب عضوة مجلس النواب عن الدائرة 21 في نيويورك، وأكثر أعضاء الحزب الجمهوري تأييدا لإسرائيل السي ستيفانيك لشغل هذا المنصب مكافأة لها على دورها في التغطية على تجاوزاته في ولايته الأولى والتصدي لأبرز منتقديه من الحزب في حينه ليز تشيني. لكن ردود الفعل الأولية على سياسة ترامب خصوصا في الولايات الديمقراطية الهوى، بعد الشروع في إلغاء المؤسسات والبرامج والموازنات الفدرالية، أثارت تخوفا مزدوجا لدى قيادة الحزب في الكونغرس في ظل الأغلبية الضئيلة جدا الذي يتمتع بها، إذ إن تعيينها كان سيفقد الجمهوريين أغلبيتهم الضئيلة في مجلس النواب، ما دفع القيادة لسحب الترشيح. وهكذا فُتح الباب أمام والتز ليملأ موقعا شاغرا، ولو بشكل رمزي.

في بازار البدائل، نشطت القنوات المتصلة بوسائل الإعلام، وخصوصًا المحافظة واليمينية، لترويج أسماء من يمكن أن يتولى المنصب الأقرب الى الرئيس، ومن أكثر الأسماء تداولًا المبعوث الخاص لترامب ستيف ويتكوف (الذي تردد أنه لا يريد الالتزام بالمتطلبات الإدارية الكثيرة التي يمليها المنصب)، والمبعوث الرئاسي ريتشارد غرينيل، ومدير مكافحة الإرهاب في المجلس سيبستيان غوركا ، ونائب رئيسة هيئة الموظفين في البيت الأبيض ستيفن ميلر (مهندس سياسة الهجرة المتزمت)، ومدير التخطيط السياسي في وزارة الخارجية مايكل أنطون (اللبناني الأصل). يهوى ترامب الحالات التي يشعر فيها بأنه موضع تسابق لإرضائه واسترضائه، وهو باختياره لروبيو لمرحلة انتقالية يريد أن يتمتع باللعبة الى أقصاها، حيث سيوظف كل مرشح راغب كل معارفه ومواهبه للفت نظر ترامب، الذي سيتصرف وكأنه في برنامجه الشهير “ذا أبرينتِس”.

في الترامبية كظاهرة فريدة، ينتمي والتز الى شريحة واسعة من السياسيين المحافظين، الذين تصدوا لشعبوية ترامب في البدايات، مثله مثل فانس وروبيو وكثيرين ما لبثوا أن غيروا مواقفهم عند فوز ترامب. ففي عام 2016، جاهر والتز الآتي الى الكونغرس من القوات المسلحة برفضه لترشيح ترامب، متهما إياه بالتهرب من الخدمة العسكرية وعدم تقديم أي شيء للوطن. لكن في عالم ترامب لا شيء ينسى، ولأن ظاهرته قامت على نظرية المؤامرة والمبالغات والتزمت، يعطي مساحة مريحة لمن يحفّز نزعة الشك لديه، ولذلك لم تكن فضيحة “سيغنال” خطيئة والتز الأولى، بل كانت الشعرة التي قسمت ظهر البعير. فقبلها كان تيار قوي يجتاح مجلس الأمن القومي ويجرف في طريقه شخصيات عسكرية ومدنية متهمة بعدم الولاء الكامل لترامب. ففي أوائل نيسان الماضي، زارت المدونة والناشطة اليمينية المتطرفة وإحدى أكبر مروجي نظرية المؤامرة، لورا لومر، البيت الأبيض حيث التقت ترامب لتحذره من المشكوك بأمرهم في مجلس الأمن القومي.

بعد اللقاء، عمد البيت الأبيض الى تنحية عشرة مسؤولين في المجلس ومنهم مدير الاستخبارات براين ولش، ومدير الشؤون التشريعية توماس برودي، ومدير الإشراف التقني دايفيد فيث، ومديرة المؤسسات الدولية ماغي دوريتي. وقالت بعض التقارير إن والتز اعترض على إعفاء نائبه اليكس وانغ، مما أثار حفيظة لومر، التي عمدت إلى مهاجمته علنًا، وهكذا تمت تنحيته مع نائبه معا بطريقة لا يجرؤ عليها الّا ترامب.

يبقى السؤال: إلى متى يظل ترامب محصنا من المساءلة ومسنودا بقاعدة شعبية صلبة يعرف كيف يديرها؟ رغم صعوبة الإجابة، بدأت بعض المؤشرات تلمح إلى تغيّر في المزاج العام، خاصة مع تراجع أرقام الاستطلاعات في نهاية فترة المئة يوم الأولى، وتزايد القلق من السياسات الفوضوية والقرارات البوليسية التي باتت تؤثر على صورته.