والدا زوجة رئيس الوزراء الاسكتلندي يغادران غزة

لندن: قال رئيس الوزراء الاسكتلندي حمزة يوسف، اليوم الجمعة، عبر منصة “إكس” إن والدي زوجته غادرا قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي إلى مصر.

وجاء اسما إليزابيث وماجد النخلة على قائمة من سيتم إجلاؤهم اليوم الجمعة، بعد أن تقطعت بهم السبل في القطاع الفلسطيني المحاصر.

وقال يوسف الشهر الماضي، إن الطعام ومياه الشرب ينفدان لدى الزوجين سريعا ويمكن أن يهلكا إذا لم يتمكنا من المغادرة قريبا.

وكان رئيس الوزراء الاسكتلندي، قد أعلن فقدان الاتصال بأفراد من أسرته العالقين في غزة عقب قطع الاتصالات عن القطاع قبل نحو أسبوع.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أعلن يوسف أن والدي زوجته الفلسطينية عالقان في قطاع غزة.

وذكر أن والد ووالدة زوجته، كانا في غزة لزيارة جدة زوجته المريضة البالغة 92 عاما، قبل أن تنفجر الأوضاع في المنطقة.

We're hugely relieved that Nadia's parents have been able to leave Gaza. We thank everyone for their messages of comfort over the past few weeks.

Our thoughts are very much with those who can not leave and still suffering in Gaza. We will continue to raise our voices for peace. pic.twitter.com/uFU1vUfDBe

— Humza Yousaf (@HumzaYousaf) November 3, 2023