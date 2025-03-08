والدة أسير إسرائيلي: عودة الحرب بغزة تخدم مصالح نتنياهو لا تل أبيب

تل أبيب: حذرت عيناف تسينغاوكر والدة الأسير الإسرائيلي ماتان ردا، السبت، من أن استئناف الحرب على قطاع غزة يخدم مصالح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الشخصية، لكنه لا يخدم مصالح تل أبيب.

جاء ذلك في كلمة خلال مشاركتها في مظاهرة ضمن الحراك الواسع مساء اليوم للضغط على حكومة نتنياهو ودفعها للعمل على إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين بغزة، وفق هيئة البث العبرية الرسمية، التي لم تحدد مكان المظاهرة.

وقالت تسينغاوكر إن استئناف الحرب على غزة “يخدم مصالح نتنياهو الشخصية ولا يخدم المصالح الإسرائيلية بوجه عام”.

وأعربت عن دهشتها من اهتمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بملف الأسرى الإسرائيليين بغزة، وهو الاهتمام الذي لا يبديه نتنياهو نفسه.

واعتبرت أن إسرائيل ذاقت الخسارة في هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، الذي شنته فصائل فلسطينية على قواعد عسكرية ومستوطنات محاذية لغزة.

وأضافت: “حكومة نتنياهو خدعتنا بشعارات فارغة عن النصر الكامل في غزة”، متسائلة باستنكار “عن أي نوع من نصر يمكن أن يحققه شعب فقد كل شيء؟”.

(الأناضول)