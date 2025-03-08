والدة أسير إسرائيلي: عودة الحرب بغزة تخدم مصالح نتنياهو لا تل أبيب

تل أبيب: حذرت عيناف تسينغاوكر والدة الأسير الإسرائيلي ماتان ردا، السبت، من أن استئناف الحرب على قطاع غزة يخدم مصالح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الشخصية، لكنه لا يخدم مصالح تل أبيب.
جاء ذلك في كلمة خلال مشاركتها في مظاهرة ضمن الحراك الواسع مساء اليوم للضغط على حكومة نتنياهو ودفعها للعمل على إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين بغزة، وفق هيئة البث العبرية الرسمية، التي لم تحدد مكان المظاهرة.
وقالت تسينغاوكر إن استئناف الحرب على غزة “يخدم مصالح نتنياهو الشخصية ولا يخدم المصالح الإسرائيلية بوجه عام”.
وأعربت عن دهشتها من اهتمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بملف الأسرى الإسرائيليين بغزة، وهو الاهتمام الذي لا يبديه نتنياهو نفسه.
واعتبرت أن إسرائيل ذاقت الخسارة في هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، الذي شنته فصائل فلسطينية على قواعد عسكرية ومستوطنات محاذية لغزة.
وأضافت: “حكومة نتنياهو خدعتنا بشعارات فارغة عن النصر الكامل في غزة”، متسائلة باستنكار “عن أي نوع من نصر يمكن أن يحققه شعب فقد كل شيء؟”.
(الأناضول)
صحيح جدا جدا ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🐒🚀
الواضح ان نتانياهو مازال لديه الرغبه بالعوده الى الحرب او على الاقل في حال لم يستطيع تنفيذ التهجير الكامل للغزيين على الاقل احتلال شمال غزة والدفع بسكانه نحو الجنوب في الوقت الذي يدفع بفريقه نحو التفاوض للدوحه وما اقالت رئيسه المحكمه الاسرائيليه العليا الادليل على سعي اليمين المتطرف للسيطرة على كل مفاصل الدوله واعاده للاحداث التي سبقت السابع من اكتوبر والتي كانت سببا في انقسام الجيش والموسسه الامنيه فهل يضل الشارع الاسرائيلي بلا حراك امام كل هذه التجاوزات واليوم يجب ان تدرك الادارة الامريكيه ان اي مخطط لايخدم السلام والاستقرار وان محاولات نتانياهو لتغيير خريطه المنطقه لن تمر بدون عواقب وخيمه على اسرائيل وكل قاده اسرائيل السابقون يعارضون سياسه نتانياهو ويظل انهاء حاله الحرب والعوده الى ماقبل السابع من اكتوبر واعاده ترتيب الاوضاع في غزه مع التزام. من حماس بعدم استخدام السلاح وحتى قوه دوليه للسلام تحت اشراف الامم المتحده بما يضمن حدود امنه لاسرائيل وعدم تكرار ماحدث في ٧ اكتوبر بوجود ضمانات عربيه ودوليه كل شيء يمكن تنفيذه اذا توفرت الاراده اما سياسه التوسع والاحتلال مرفوض وكما قال الرئيس السيسي لن تقبل مصر وغيرها من الدول العربيه بأي ظلم يلحق بالشعب الفلسطيني والعاقل يفهم