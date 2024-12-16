والدة أسير إسرائيلي لوزير: أوقفوا الكذب وقولوا إن مناصبكم أهم

القدس: شنت والدة أسير إسرائيلي، الاثنين، هجوما حادا على حكومة بنيامين نتنياهو لاستمرارها في “الكذب” وعرقلة التوصل إلى اتفاق لتبادل أسرى مع حركة “حماس” بقطاع غزة.

ووجهت عيناف زانجاوكر، والدة الجندي الأسير ماتان، حديثها إلى الوزير بوزارة المالية زئيف إلكين، خلال جلسة لجنة برلمانية، وفق مقطع مصور بثته القناة “12” العبرية (خاصة).

وقالت عيناف: “إذا عاد ابني في كيس (جثة) أو أجزاء من جسده، فلن أقاضيك، بل سأنفذ القانون بيدي”.

وأضافت: “ابني حي ومثله هناك مختطفون (أسرى إسرائيليون) آخرون”.

وتابعت: “توقفوا عن الادعاءات بأنكم ستعيدون الجميع، توقفوا عن الكذب وقولوا حقيقة إن مقاعدكم (مناصبكم) أكثر أهمية بالنسبة لكم”.

وتتهم المعارضة وعائلات الأسرى الإسرائيليين نتنياهو بعرقلة التوصل إلى اتفاق، للحفاظ على منصبه وحكومته، إذ يهدد وزراء متطرفون، بينهم وزيرا الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش، بالانسحاب من الحكومة وإسقاطها في حال القبول بإنهاء الحرب.

وتساءلت عيناف باستنكار: “ما الذي تعنونه باتفاق جزئي (مع حماس)؟! هل يوجد تمييز؟! هل أُصبتم بالجنون؟!”.

وقال مسؤولون إسرائيليون إنه بموجب الاتصالات الراهنة قد يحدث اتفاق جزئي يعيد بعض الأسرى الإسرائيليين ولا يوقف الحرب على غزة بشكل كامل.

والاثنين، ادعت هيئة البث العبرية (رسمية) حدوث “تقدم غير مسبوق” وأن الأسبوع الجاري سيكون “حاسما” في المفاوضات غير المباشرة بشأن إبرام صفقة لتبادل أسرى بين إسرائيل و”حماس”.

وحتى الساعة 10:40″ت.غ” لم تعقب “حماس” على ما ذكرته الهيئة، لكن الحركة أكدت مرارا جاهزيتها لإبرام اتفاق، بل وأعلنت موافقتها في مايو/ أيار الماضي على مقترح طرحه الرئيس الأمريكي جو بايدن.

غير أن نتنياهو تراجع عن هذا المقترح، بإصراره على استمرار الإبادة الجماعية وعدم سحب الجيش من غزة، بينما تتمسك “حماس” بوقف تام للحرب وانسحاب كامل للجيش الإسرائيلي.

(الأناضول)