والدة أسير عن الموساد: اتفاق التبادل غير ممكن في ظل الحكومة الحالية

القدس: قالت والدة أحد الأسرى الإسرائيليين إن رئيس “الموساد” دافيد برنياع أخبرها بعدم إمكانية التوصل إلى اتفاق في ظل حكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة الحالية، وفق ما أورد إعلام عبري، الثلاثاء.

وقالت عيناف تسانغاوكر، والدة الجندي ماتان: “أخبرني رئيس الموساد أنه في ظل التركيبة السياسية الحالية للحكومة لن يكون الاتفاق ممكنا”، وفق ما نقلت عنها صحيفة “إسرائيل اليوم” الثلاثاء.

وذكرت الصحيفة أن تسانغاوكر كانت تتحدث أمام لجنة تحقيق مدنية غير حكومية في أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقالت: “أريد أن أكشف لهذه اللجنة، عندما جلست مع رئيس الموساد دافيد برنياع، وحصلت على مؤشرات عن مراحل المفاوضات التي ستذهب إليها دولة إسرائيل، بالطبع تحت إشراف رئيس الوزراء”.

وأضافت: “في نهاية المحادثة قال لي رئيس الموساد وأنا أقتبس: عيناف يا عزيزتي، لسوء الحظ، في التشكيلة السياسية الحالية، لن يكون ممكنا التوصل إلى صفقة لإطلاق سراح الرهائن”.

وأشارت الصحيفة إلى أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، الذي يتبع له “الموساد”، أصدر بيانا نيابة عن “الموساد” نفى فيه هذه الأقوال.

وجاء في البيان: “الكلام المنسوب لرئيس الموساد لم يُقل على الإطلاق. في لقائه مع عيناف تسانغاوكر لم يشر رئيس الموساد إلى أي تركيبة سياسية في سياق المفاوضات”.

وأضاف: “أكد رئيس الموساد على أنه يواصل العمل من أجل التوصل إلى اتفاق للإفراج عن جميع المختطفات والمختطفين في أسرع وقت ممكن”.

وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش أكدا مرارا رفضهما الاتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.

ومرارا، هدد بن غفير وسموتريتش بالانسحاب من الحكومة في حال التوصل إلى الاتفاق، ومن شأن انسحابهما إسقاط حكومة نتنياهو والتوجه إلى انتخابات مبكرة.

يأتي ذلك بعدما أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح الثلاثاء، استعادة جثث 6 إسرائيليين كانوا محتجزين في غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، فيما اتهمته عائلات الأسرى وزعيم المعارضة يائير لبيد بالمسؤولية عن مقتلهم.

ومساء أمس الاثنين، عاد وفد التفاوض الإسرائيلي بشأن مباحثات وقف إطلاق النار في غزة، من القاهرة إلى تل أبيب، دون التوصل لتفاهمات مع حركة “حماس” حول محور فيلادلفيا بين القطاع ومصر، وفق إعلام عبري.

وفي وقت سابق الاثنين، أبلغ نتنياهو وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال لقائهما في تل أبيب، عزمه إرسال وفده المفاوض إلى القاهرة هذا الأسبوع، وفق ما نقله موقع “تايمز أوف إسرائيل” عن مسؤول إسرائيلي لم يسمه.

والأحد، أكد نتنياهو إصراره على إبقاء سيطرة قوات الجيش على محور فيلادلفيا، بينما اتهمه زعيم المعارضة يائير لبيد بالمماطلة وتخريب المفاوضات.

(الأناضول)