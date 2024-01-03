والدة الشهيد صالح العاروري تتحدث عن رحيل ابنها ومتى التقته آخرة مرة- (شاهد)

لندن- “القدس العربي”:
قالت السيدة عائشة، والدة القيادي في حركة حماس، الشهيد صالح العاروري، إن ابنها كان يتمنى الشهادة وقد نالها.
وأكدت الوالدة التي ظهرت في فيديو صابرة ومتماسكة، إن ابنها كان يردد دائما بأن أصحابه ورفاقه استشهدوا، وهو يرغب في نيل الشهادة أيضا.
وقالت باللهجة المحكية الفلسطينية: “من زمان كان حابب يستشهد.. شو بدنا أحسن من هالموتة”.
وبيّنت الحاجة عائشة أن آخر مرة التقت فيها ابنها الشهيد كانت منذ أكثر من عشرين عاما.
والدة صالح العاروري: من زمان حابب يـ.ـستـ.ـشـهد ونياله شو بدنا أحسن من هالموتة؟#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/Si6012KvoF
— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 2, 2024
والدة القيادي الفلسطيني صالح العاروري تبارك استـ ـشـ ـهاده pic.twitter.com/OswQuydHTV
— شبكة رصد (@RassdNewsN) January 3, 2024
بدورها، قالت شقيقته، إنها تهنئ نفسها ووالدتها وبلدتها عارورة، باستشهاد الشيخ صالح، مؤكدة أن “دماءه ستشعل الضفة الغربية”.
"صالح مش أغلى من أطفال غزة"
شقيقة صالح العاروري تتحدث عن استشهاده. #خبرني pic.twitter.com/KfVLUf8rdR
— خبرني Khaberni (@khaberni) January 2, 2024
إن شاء الله ياخالة تجتمعين معه في جنات الخلود، اللهم تقبله شهيداً في عليين.
والله شاهدت الفيديو أكثر من مرة، سبحان الله العظيم وبحمده والدة الشهيد المغدور صالح العاروري، صامدة صمود شعب فلسطين في أرض فلسطين محتسبة صابرة بقضاء الله وقدره لنيل ابنها الشهيد وسام الشهادة في سبيل تحرير الأقصى المبارك من نجس الصهاينة الملاعنة الذين يستأسدون بالأمريكان يا هامان 🇵🇸✌️🔥🐒🚀
رحم الله ولدك الشهيد يا حجة وبارك البطن الذي حملته.
استرجع هنا ما قيل في خالد بن الوليد؛
عجزت نساء هذا الزمان ان تلدن مثل صالح.
الشهيد الفلسطيني يشفع لسبعين فردا من أقاربه يوم القيامة 🇵🇸✌️🔥🔥🔥🔥