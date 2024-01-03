سياسة | عربي | فلسطين

والدة الشهيد صالح العاروري تتحدث عن رحيل ابنها ومتى التقته آخرة مرة- (شاهد)

3 - يناير - 2024

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لندن- “القدس العربي”:

قالت السيدة عائشة، والدة القيادي في حركة حماس، الشهيد صالح العاروري، إن ابنها كان يتمنى الشهادة وقد نالها.

وأكدت الوالدة التي ظهرت في فيديو صابرة ومتماسكة، إن ابنها كان يردد دائما بأن أصحابه ورفاقه استشهدوا، وهو يرغب في نيل الشهادة أيضا.

وقالت باللهجة المحكية الفلسطينية: “من زمان كان حابب يستشهد.. شو بدنا أحسن من هالموتة”.

وبيّنت الحاجة عائشة أن آخر مرة التقت فيها ابنها الشهيد كانت منذ أكثر من عشرين عاما.

بدورها، قالت شقيقته، إنها تهنئ نفسها ووالدتها وبلدتها عارورة، باستشهاد الشيخ صالح، مؤكدة أن “دماءه ستشعل الضفة الغربية”.

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  1. يقول Mujtahed:
    يناير 3, 2024 الساعة 10:54 ص

    إن شاء الله ياخالة تجتمعين معه في جنات الخلود، اللهم تقبله شهيداً في عليين.

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  2. يقول فصل الخطاب:
    يناير 3, 2024 الساعة 11:03 ص

    والله شاهدت الفيديو أكثر من مرة، سبحان الله العظيم وبحمده والدة الشهيد المغدور صالح العاروري، صامدة صمود شعب فلسطين في أرض فلسطين محتسبة صابرة بقضاء الله وقدره لنيل ابنها الشهيد وسام الشهادة في سبيل تحرير الأقصى المبارك من نجس الصهاينة الملاعنة الذين يستأسدون بالأمريكان يا هامان 🇵🇸✌️🔥🐒🚀

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  3. يقول Basem:
    يناير 3, 2024 الساعة 11:19 ص

    رحم الله ولدك الشهيد يا حجة وبارك البطن الذي حملته.
    استرجع هنا ما قيل في خالد بن الوليد؛
    عجزت نساء هذا الزمان ان تلدن مثل صالح.

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  4. يقول فصل الخطاب:
    يناير 3, 2024 الساعة 11:20 ص

    الشهيد الفلسطيني يشفع لسبعين فردا من أقاربه يوم القيامة 🇵🇸✌️🔥🔥🔥🔥

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