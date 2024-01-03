والدة الشهيد صالح العاروري تتحدث عن رحيل ابنها ومتى التقته آخرة مرة- (شاهد)

لندن- “القدس العربي”:

قالت السيدة عائشة، والدة القيادي في حركة حماس، الشهيد صالح العاروري، إن ابنها كان يتمنى الشهادة وقد نالها.

وأكدت الوالدة التي ظهرت في فيديو صابرة ومتماسكة، إن ابنها كان يردد دائما بأن أصحابه ورفاقه استشهدوا، وهو يرغب في نيل الشهادة أيضا.

وقالت باللهجة المحكية الفلسطينية: “من زمان كان حابب يستشهد.. شو بدنا أحسن من هالموتة”.

وبيّنت الحاجة عائشة أن آخر مرة التقت فيها ابنها الشهيد كانت منذ أكثر من عشرين عاما.

والدة صالح العاروري: من زمان حابب يـ.ـستـ.ـشـهد ونياله شو بدنا أحسن من هالموتة؟#الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/Si6012KvoF — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) January 2, 2024

والدة القيادي الفلسطيني صالح العاروري تبارك استـ ـشـ ـهاده pic.twitter.com/OswQuydHTV — شبكة رصد (@RassdNewsN) January 3, 2024

بدورها، قالت شقيقته، إنها تهنئ نفسها ووالدتها وبلدتها عارورة، باستشهاد الشيخ صالح، مؤكدة أن “دماءه ستشعل الضفة الغربية”.