 والدة الصحافي الأمريكي المخطوف أوستن تايس تصل إلى دمشق أملاً في العثور على ابنها

دمشق: وصلت والدة الصحفي الأمريكي أوستن تايس، الذي خُطف خلال رحلة عمل إلى سوريا في أغسطس/آب 2012، إلى دمشق، السبت، لتكثيف جهود البحث عن ابنها، وعبّرت عن أملها في أن تتمكن من العودة معه إلى الوطن.

وعمل تايس مراسلاً مستقلاً لصحيفة “واشنطن بوست” وشركة ماكلاتشي للنشر، وكان من أوائل الصحفيين الأمريكيين الذين وصلوا إلى سوريا بعد اندلاع النزاع في عام 2011.

وقادت والدته ديبرا تايس السيارة إلى العاصمة السورية قادمة من لبنان برفقة نزار زكا، رئيس منظمة “هوستيدج إيد وورلد وايد” الدولية المعنية بمساعدة الرهائن والمحتجزين في أنحاء العالم، والتي تتابع قضية أوستن وتعتقد أنه لا يزال في سوريا.

Debra Tice, the mother of Austin Tice, and Hostage Aid’s president Nizar Zakka met today with the Lebanese President Joseph Aoun. President Aoun reaffirmed the Lebanese govt’s support and cooperation in Austin’s case, as well as the efforts to uncover the fate of Lebanese… pic.twitter.com/ySBVI32KtQ

— Hostage Aid Worldwide (@HostageAid) January 16, 2025