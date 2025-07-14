والدة الناشط المصري علاء عبدالفتاح تنهي إضرابها عن الطعام بعد تدهور حالتها الصحية

القاهرة- “القدس العربي”:

قررت الأكاديمية ليلى سويف، والدة الناشط السياسي المصري علاء عبد الفتاح، إنهاء إضرابها عن الطعام الذي بدأته منذ شهر سبتمبر/ أيلول الماضي للمطالبة بالإفراج عن ابنها.

وجاء قرار سويف، بعد مناشدة أطلقتها ابنتها منى دعتها فيها لإنهاء إضرابها عن الطعام، إنقاذا لحياتها ولما تبقى من العائلة، التي لم تعد تتحمل خسارة جديدة، وسط انعدام الأمل في أن تفرج السلطات المصرية عن أخيها.

وجاءت مناشدة منى إثر تدهور الحالة الصحية لسويف، إلى مستويات غير مسبوقة، وعلى إثر ذلك حجزت مجددًا في المستشفى، الخميس الماضي، وسط مخاوف طبية من إصابتها بأضرار دائمة قد تطال أعضاء حيوية في جسدها، جراء استمرارها في الإضراب عن الطعام، الذي تجاوز العشرة أشهر.

وقالت منى في مقطع مصور نشرته على صفحتها في فيسبوك: “هذا الفيديو ليس مناشدة للدولة، الفيديو مناشدة لأمي، ولكل شخص أمي تعز عليه، اضغطوا عليها، اعملوا أي شيء، أمي لابد أن تنهي إضرابها عن الطعام، لأن إضرابها عن الطعام يدمرها وبدمرنا”.

وأضافت: “كم تدهور يحدث لها لا نتمكن من مشاركته معكم لأن التفاصيل مرعبة ومتعبة”.

وزادت: “آخر شيء في إيدي، أن أناشد أمي، وأدعوكم لمناشدتها وإقناعها، أعصابنا تنهار، ونفقدها، ولا يمكنني أن أتحمل أنا أو أشقائي موتها”.

مناشدة منى سيف، دفعت عددا من المقربين من العائلة، والشخصيات العامة، إلى الالتماس من سويف إنهاء إضرابها، إنقاذًا لحياتها.

سبق وتحولت سويف إلى الإضراب الجزئي على خلفية مناشدات واسعة من مقربين، ومن محامي نجلها، خالد علي، نهاية يونيو الماضي، لتستجيب سويف بقبول 300 سعرة مبدئيًا ضاعفتها فيما بعد لـ600 سعرة فقط، للإبقاء على حياتها.

وفي مارس/ آذار الماضي، بدأ علاء عبد الفتاح إضرابًا عن الطعام في محبسه بسجن وادي النطرون، بعد علمه بتدهور الحالة الصحية لوالدته وإيداعها مستشفى في لندن بسبب إضرابها عن الطعام منذ نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي احتجاجًا على استمرار حبسه.

وبحسب المحامي الحقوقي خالد علي، فإن النائب العام رفض طلب احتساب مدة الحبس الاحتياطي، ما يعني أن علاء سيظل رهن الحبس حتى 3 يناير/ كانون الثاني 2027، بعد أن كان من المقرر الإفراج عنه يوم 29 سبتمبر/ أيلول الماضي بعد 5 سنوات بالتمام في السجن منذ القبض عليه في نفس هذا اليوم من عام 2019.

وحصل عبد الفتاح، الذي قضى معظم سنوات العقد الماضي في السجن، على الجنسية البريطانية في أبريل/ نيسان 2022، من خلال والدته المولودة في بريطانيا.

ويقضي علاء، الذي يُعدّ وجها بارزا في ثورة يناير، حكما بالسجن مدته 5 سنوات باتهامات تتعلق بنشر أخبار كاذبة.

وأُلقي القبض على عبد الفتاح في 28 سبتمبر/ أيلول 2019، من قسم الشرطة التابع له محل إقامته أثناء تنفيذه عقوبة المراقبة الشرطية لمدة 12 ساعة يوميا.