والدة جندي إسرائيلي أسير في غزة: الصفقة هشة لأن حكومتنا تماطل وليس حماس

قالت والدة جندي إسرائيلي أسير بقطاع غزة، السبت، إن صفقة التبادل “هشة” لأن حكومة بنيامين نتنياهو “تماطل لأسباب سياسية”، فيما تسعى حركة حماس من جانبها لاستمرار تنفيذها.

جاء ذلك في تصريحات أدلت بها لصحيفة “هآرتس” العبرية “عنات إنغرست” والدة الجندي “ماتان”، الذي أسرته حماس من داخل دبابة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقالت إنغرست إنها “تلقت إشارة من أحد الأسرى الإسرائيليين الذين أطلق سراحهم مؤخرا ضمن الصفقة إلى أن ابنها ما زال على قيد الحياة في غزة”.

وأضافت: “تلقينا شهادة تفيد بأنه مصاب، ويعتني بنفسه ويحاول البقاء على قيد الحياة، وسط ظروف صعبة للغاية”.

ودعت صناع القرار في إسرائيل إلى “اتخاذ إجراءات لضمان استمرار الصفقة”.

وشددت أن “الصفقة هشة بسبب الحكومة الإسرائيلية، إلا أن حماس تريد حقا استمرار هذه الصفقة وحتى تقصير مراحلها”.

وأوضحت أن “إسرائيل هي التي قررت تمديد الجداول الزمنية والمماطلة لأسباب سياسية”.

وفي صباح 7 أكتوبر 2023، غادر ماتان موقع “ناحال عوز” العسكري داخل دبابة لمحاولة صد مسلحي حماس، لكن تم قتل أفراد طاقمها الثلاثة، وأصيب بجروح خطيرة وتم أسره، كما تم أسر 7 مجندات من الموقع العسكري.

وقالت والدته للصحيفة: “لقد عدن (المجندات) وتركن ماتان هناك”.

وفي معرض انتقادها حكومة نتنياهو، قالت: “رغم إصابته إلا أنه تم رفع اسمه من القائمة الإنسانية الإسرائيلية للصفقة”، في إشارة للمرحلة الأولى.

وتابعت: “أكد لي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن إسرائيل تصر على أن تتم إعادة الأسرى على أساس الأولوية الإنسانية، وليس وفق فئات، حتى عندما يتعلق الأمر بالجنود”.

واستطردت “في النهاية لم ينفذ وعده وتم إرجاء إطلاق سراح ابني ماتان إلى المرحلة الثانية”.

(الأناضول)