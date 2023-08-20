والدة نيمار ترتدي البرقع وتمتطي الجمل في السعودية- (صور)

لندن- “القدس العربي”:

ظهرت والدة النجم البرازيلي نيمار، المنتقل حديثا لفريق الهلال السعودي، بالبرقع، وتمتطي جملا.

وانتشرت صور لنادين جونسالفيس سانتوس على منصات التواصل الاجتماعي، وهي تقوم بجولة سياحية، مرتدية البرقع وامتطت الإبل، وتظهر في صورة أخرى وهي جالسة تحتسي القهوة السعودية.

🚨والدة نيمار في الرياض عند الإبل pic.twitter.com/WNa0ZdKi8E — مبارك ال مبارك🇸🇦 (@MBk6g) August 19, 2023

انتقل نيمار جونيور (31 عاما) إلى صفوف نادي الهلال قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي، بعقد لمدة موسمين يمتد حتى عام 2025، في صفقة بلغت قيمتها أكثر من 98 مليون دولار، وفقا لموقع “ترانسفير ماركت”، وسيحصل على نحو 220 مليون يورو.

ووصل النجم البرازيلي يوم الجمعة، إلى العاصمة السعودية الرياض، واستقبل في المطار بالورود والقهوة أيضا.