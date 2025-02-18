  والدها مغربي وأمها جزائرية.. وزيرة الثقافة الفرنسية في “زيارة تاريخية” للصحراء الغربية

العيون: وصلت وزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي أمس الاثنين الى مدينة العيون في الصحراء الغربية، في أول زيارة لعضو في الحكومة الفرنسية إلى المنطقة المتنازع عليها، تأكيدا لاعتراف باريس بسيادة المغرب عليها.
وقالت داتي لوكالة فرانس برس “هذه زيارة تاريخية لأنها المرة الأولى التي يأتي فيها وزير فرنسي إلى الأقاليم الجنوبية”، وهي “تؤكد أن حاضر ومستقبل هذه المنطقة يندرجان في إطار السيادة المغربية، كما سبق أن قال رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون”.
والمعروف أن والد الوزيرة رشيدة داتي (المولودة في فرنسا في 1965) هو مغربي، بينما والدتها جزائرية.
"C'est un moment symbolique, historique et un engagement écrit: Le présent et l'avenir de cette région sont sous souveraineté marocaine et c'est incontestable. " ..
🎙La déclaration de Rachida Dati, première ministre française à se rendre en visite officielle dans les provinces… pic.twitter.com/1NKbnNIkx9
— 2M.ma (@2MInteractive) February 17, 2025
وزارت داتي يرافقها نظيرها المغربي محمد المهدي بنسعيد مكتبة محمد السادس العامة في وسط العيون، “لإطلاق مشروع” بعثة ثقافية فرنسية هناك، كما زارت مدينة الداخلة لافتتاح معهد للسينما، وفق وزارة الثقافة المغربية.
وقالت الأخيرة في بيان إن هذه الزيارة “تجدد التأكيد على دعم فرنسا، العضو الدائم في مجلس الأمن، لمغربية الصحراء”.
قالت داتي: هذه زيارة تاريخية لأنها المرة الأولى التي يأتي فيها وزير فرنسي إلى الأقاليم الجنوبية”، وهي “تؤكد أن حاضر ومستقبل هذه المنطقة يندرجان في إطار السيادة المغربية، كما سبق أن قال الرئيس ماكرون
في تشرين الأول/أكتوبر أكد ماكرون خلال زيارة دولة إلى المغرب تأييد بلاده “لسيادة” المملكة على هذه المنطقة المتنازع عليها مع جبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر.
في المقابل، وقعت شركات فرنسية خلال تلك الزيارة نحو 40 عقدا أو اتفاق استثمار مع شركاء مغاربة لإنجاز عدة مشاريع، بعضها في الصحراء الغربية.
وأتاح الموقف الفرنسي الجديد الذي سبق لماكرون إعلانه في رسالة للملك محمد السادس نهاية تموز/يوليو، تجاوز سلسلة توترات بين البلدين خلال الأعوام الماضية.
لكنه تسبب في أزمة حادة بين فرنسا والجزائر التي تقطع علاقاتها مع المغرب منذ العام 2021 بسبب النزاع حول الصحراء الغربية، وهي مستعمرة إسبانية سابقا تصنفها الأمم المتحدة ضمن “الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي”.
في نهاية تشرين الأول/أكتوبر 2024، جدد مجلس الأمن الدولي دعوة المغرب وبوليساريو والجزائر وموريتانيا إلى “استئناف المفاوضات” للتوصّل إلى حلّ “دائم ومقبول من الطرفين”.
لكن المغرب يشترط التفاوض فقط حول مقترح الحكم الذاتي.
وكان ماكرون وعد أثناء زيارته المغرب بأن بلاده ستنشط “دبلوماسيا” في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لدعم المقترح المغربي.
(وكالات)
وزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي تعلن إحداث رابطة فرنسية بالعيون pic.twitter.com/t8l25XJkbv
— Agence MAP (@MAP_Information) February 17, 2025
العضو الدائم بمجلس اليوم لا يقوم بأفعال تنافي الشرعية و القرارات الدولية. لكن فرنسا إختارت خدمة مصالحها الضيقة المتمثلة في نهب خيرات الصحراء الغربية، التي هي أرض محتلة بموجب القانون الدولي. لم يبق لفرنسا أي مصداقية.
انر طريقنا جزاك الله خيرا واحلنا على قرار او فقرة من قرار للأمم المتحدة يشار فيه ان الصحراء الغربية المغربية إنما هي ارض محتلة.
عند الامتحان يعز الفرد او يهان.
المفروض أن العضو الدائم بمجلس اليوم لا يقوم بأفعال تنافي الشرعية و القرارات الدولية. لكن فرنسا إختارت خدمة مصالحها الضيقة المتمثلة في نهب خيرات الصحراء الغربية، التي هي أرض محتلة بموجب القانون الدولي. لم يبق لفرنسا أي مصداقية.
زيارة الوزيرة الفرنسية وتأكيدها على أن الاعتراف الفرنسي بمغربية الصحراء..هو قرار نهائي..لن يحلم الواهمون بالتراجع عنه..هو إعلان تكميلي على قرب الإنتقال إلى مرحلة كشف ملفات المرحلة الإستعمارية.. وموضوع ضم أراضي بعض البلدان المجاورة للجزائر.. وأيضا ملف استمرار التجارب النووية إلى مطلع السبعينات…
يحق للجزائر ان تعترف بما يسمى الجمهورية الصحراوية وبسيادتها على الصحراء المغربية، ولكن ليس من حق فرنسا ولا أية دولة أخرى ان تعترف بمغربية الصحراء. حلال علينا حرام عليكم .
الصحراء المغربية وليس الغربية بعد كل هذا مازلت لم تصدق
ولكن وُجّهت إلى رشيدة داتي، حين كانت وزيرة العدل الفرنسية سابقا، تهمتا “الفساد” و”التستر على استغلال السلطة” في إطار تحقيق بشأن خدماتها الاستشارية للمدير التنفيذي السابق لتحالف رينو-نيسان كارلوس غصن، وكذلك حين كانت نائبة في البرلمان الأوروبي، وفق ما أعلنت النيابة العامة المالية في ذلك الحين : فما في حدا أحسن من حدا ، وكلهم في الفساد بالهوى سوى حتى لو كانت رشيدة داتي الآن وزيرة الثقافة الفرنسية !!؟
إن فرنسا التي لا تستطيع أن تحكم نفسها لا تزال عالقة في الأحلام الاستعمارية
و ستبقى الصحراء الغربية ارض محتلة الى ان تعود الى اصحابها الشرعيين
متى يفتح ملف التجارب النووية التي استمرت إلى سنة 1970. ومتى يتم تمكين شعب القبائل من حقه التاريخي في استعادة كيانه السياسي الذي كان موجودا قبل الاحتلال الفرنسي.
اصحاب الاقليم عادوا الى منازلهم منذ مدة و على راسهم من اسس الجبهة الانفصالية و حتى من قاتل المغاربة من الجبهة عاد الى داره ليبقى جزء قليل بتندوف لا تريد الجزاءر احصاءهم طبقا لقرارات مجلس الامن التي يقول بعض المعلقين ان فرنسا و المغرب لا تحترمها لان بكل بساطة من لا يزال بمخيمات تندوف لا تربطه اي صلة بالقضية و غالبيتهم جاء لاخذ المساعدات او الاتجار بها
كلمة “الغربية” لا تعني أن الصحراء “الغربية” ليست مغربية 😊لأن الصحراء الغربية موجودة حتى في مصر 😊 و تقع غرب نهر النيل.😊 تمت تسميتها “غربية” مقارنة مع الصحراء الشرقية😊 التي تمتد من شرق نهر النيل إلى البحر الأحمر. 😊
الامين العام للامم المتحدة . يؤكدعلى تقرير مصير الشعب الصحراوي – ويؤكد على ان اقليم الصحراء هو اقليم غير مستقل يخضع للجنة 24 لتصفية الاستعمار في الاقليم ويخضع للبند 1514 ( تصفية الاستعمار) ولوائح الامم المتحدة ..
تبنت الجمعية العامة في توصيتها 75/100… على تاييد العملية التفاوضية بين الطرفين تحت وصاية مجلس الامن . من اجل الوصول الى حل يرضي الطرفين ويكفل للشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير..
وأكد القرار 75/103.. على حق شعوب الاقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي في تقرير مصيرها – وتمتعها بمواردها الطبيعية وحق التصرف فيها..
القرار 75/104.. التاكيد على مشروعية الاقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي بممارسة حقها في تقرير مصيرها ..
القرار 75/105 .. تؤكد الجمعية العامة للامم المتحدة جميع الدول الى تقديم وتوفير التسهيلات لسكان الاقاليم التي لم تنل بعد الحكم الذاتي – او استقلالها ..