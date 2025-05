  والدها مغربي وأمها جزائرية.. وزيرة الثقافة الفرنسية في “زيارة تاريخية” للصحراء الغربية

العيون: وصلت وزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي أمس الاثنين الى مدينة العيون في الصحراء الغربية، في أول زيارة لعضو في الحكومة الفرنسية إلى المنطقة المتنازع عليها، تأكيدا لاعتراف باريس بسيادة المغرب عليها.

وقالت داتي لوكالة فرانس برس “هذه زيارة تاريخية لأنها المرة الأولى التي يأتي فيها وزير فرنسي إلى الأقاليم الجنوبية”، وهي “تؤكد أن حاضر ومستقبل هذه المنطقة يندرجان في إطار السيادة المغربية، كما سبق أن قال رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون”.

والمعروف أن والد الوزيرة رشيدة داتي (المولودة في فرنسا في 1965) هو مغربي، بينما والدتها جزائرية.

"C'est un moment symbolique, historique et un engagement écrit: Le présent et l'avenir de cette région sont sous souveraineté marocaine et c'est incontestable. " ..

🎙La déclaration de Rachida Dati, première ministre française à se rendre en visite officielle dans les provinces… pic.twitter.com/1NKbnNIkx9

— 2M.ma (@2MInteractive) February 17, 2025