  والدها مغربي وأمها جزائرية.. وزيرة الثقافة الفرنسية في “زيارة تاريخية” للصحراء الغربية

الوزيرة رشيدة داتي بلباس تقليدي خلال زيارتها (أ ف ب)

العيون: وصلت وزيرة الثقافة الفرنسية رشيدة داتي أمس الاثنين الى مدينة العيون في الصحراء الغربية، في أول زيارة لعضو في الحكومة الفرنسية إلى المنطقة المتنازع عليها، تأكيدا لاعتراف باريس بسيادة المغرب عليها.

وقالت داتي لوكالة فرانس برس “هذه زيارة تاريخية لأنها المرة الأولى التي يأتي فيها وزير فرنسي إلى الأقاليم الجنوبية”، وهي “تؤكد أن حاضر ومستقبل هذه المنطقة يندرجان في إطار السيادة المغربية، كما سبق أن قال رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون”.

والمعروف أن والد الوزيرة رشيدة داتي (المولودة في فرنسا في 1965) هو مغربي، بينما والدتها جزائرية.

"C'est un moment symbolique, historique et un engagement écrit: Le présent et l'avenir de cette région sont sous souveraineté marocaine et c'est incontestable. " ..

🎙La déclaration de Rachida Dati, première ministre française à se rendre en visite officielle dans les provinces… pic.twitter.com/1NKbnNIkx9 — 2M.ma (@2MInteractive) February 17, 2025

وزارت داتي يرافقها نظيرها المغربي محمد المهدي بنسعيد مكتبة محمد السادس العامة في وسط العيون، “لإطلاق مشروع” بعثة ثقافية فرنسية هناك، كما زارت مدينة الداخلة لافتتاح معهد للسينما، وفق وزارة الثقافة المغربية.

وقالت الأخيرة في بيان إن هذه الزيارة “تجدد التأكيد على دعم فرنسا، العضو الدائم في مجلس الأمن، لمغربية الصحراء”.

قالت داتي: هذه زيارة تاريخية لأنها المرة الأولى التي يأتي فيها وزير فرنسي إلى الأقاليم الجنوبية”، وهي “تؤكد أن حاضر ومستقبل هذه المنطقة يندرجان في إطار السيادة المغربية، كما سبق أن قال الرئيس ماكرون

في تشرين الأول/أكتوبر أكد ماكرون خلال زيارة دولة إلى المغرب تأييد بلاده “لسيادة” المملكة على هذه المنطقة المتنازع عليها مع جبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر.

في المقابل، وقعت شركات فرنسية خلال تلك الزيارة نحو 40 عقدا أو اتفاق استثمار مع شركاء مغاربة لإنجاز عدة مشاريع، بعضها في الصحراء الغربية.

وأتاح الموقف الفرنسي الجديد الذي سبق لماكرون إعلانه في رسالة للملك محمد السادس نهاية تموز/يوليو، تجاوز سلسلة توترات بين البلدين خلال الأعوام الماضية.

لكنه تسبب في أزمة حادة بين فرنسا والجزائر التي تقطع علاقاتها مع المغرب منذ العام 2021 بسبب النزاع حول الصحراء الغربية، وهي مستعمرة إسبانية سابقا تصنفها الأمم المتحدة ضمن “الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي”.

في نهاية تشرين الأول/أكتوبر 2024، جدد مجلس الأمن الدولي دعوة المغرب وبوليساريو والجزائر وموريتانيا إلى “استئناف المفاوضات” للتوصّل إلى حلّ “دائم ومقبول من الطرفين”.

لكن المغرب يشترط التفاوض فقط حول مقترح الحكم الذاتي.

وكان ماكرون وعد أثناء زيارته المغرب بأن بلاده ستنشط “دبلوماسيا” في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لدعم المقترح المغربي.

(وكالات)