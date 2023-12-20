والد أسير إسرائيلي قُتل بـ”الخطأ” منتقدا حكومة نتنياهو: قتلتم ابني مرتين

أنقرة: قال آفي شامريز، والد أحد الثلاثة الأسرى الإسرائيليين الذين قتلهم الجيش بطريق الخطأ، إن ابنه ألون شامريز قُتل مرتين، وذلك في معرض انتقاده حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

جاء ذلك في حديث مع الصحافية الأمريكية هالي جاكسون عبر قناة “إن بي سي نيوز”، حيث قال إن حكومة بلاده قتلت ابنه مرتين من خلال سماحها لحماس أولا باختطافه في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، ومن ثم قتله في 14 ديسمبر/ كانون الأول.

ولفت إلى أن حكومة نتنياهو لا تتمتع بالقدرات اللازمة لخدمة البلاد وإدارتها، مضيفا “إنهم لا يستحقوننا كدولة ومجتمع، إنهم ليسوا رؤسائنا، حيث لا يهتمون سوى بكراسيهم وملئ جيوبهم”.

وأشار إلى أن الحكومة الإسرائيلية لم تبذل الجهود الكافية من أجل استعادة الأسرى من حماس، قائلا إنها “لا تهتم لأمر المحتجزين”.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن الجمعة، قتله “بالخطأ” 3 أسرى إسرائيليين محتجزين لدى حركة “حماس” في حي الشجاعية شمال قطاع غزة.

وقال الجيش في بيان، إن قوة تابعة له أطلقت النار بالخطأ على رهائن إسرائيليين وهم وتام حاييم، وألون شامريز، وسامر طلالقة، بـ”ذريعة أنهم يشكلون تهديدا، ما أدى إلى مقتلهم”.

وحسب تقديرات القناة “12” الإسرائيلية، فإن “الثلاثة استطاعوا الفرار من خاطفيهم، أو تم التخلي عنهم خلال الأيام الأخيرة من أسرهم”، قبل أن يتم قتلهم بطريق الخطأ.

وكانت “كتائب القسام” الجناح العسكري لحركة “حماس”، و”سرايا القدس” الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أعلنتا سابقا مقتل عدد من الأسرى المحتجزين لديهما جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى مساء الثلاثاء 19 ألفا و667 شهيدا، و52 ألفا و586 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

وردا على “اعتداءات إسرائيلية يومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته”، شنت حركة “حماس” في 7 أكتوبر الماضي هجوم “طوفان الأقصى” ضد قواعد عسكرية ومستوطنات إسرائيلية في محيط غزة.

وقتل نحو 1200 إسرائيلي وأسرت “حماس” نحو 240 بادلت 110 منهم مع إسرائيل التي تحتجز في سجونها أكثر من 7800 فلسطيني، وذلك خلال هدنة إنسانية استمرت 7 أيام وانتهت 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري بوساطة قطرية مصرية أمريكية.

(الأناضول)