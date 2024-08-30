والد أنغام يكشف حقيقة خلافاتهما ورأيه في لقب “صوت مصر”

“القدس العربي”: في ظهور نادر له خلال الفترة الماضية، أشاد الموسيقار محمد علي سليمان بابنته الفنانة أنغام، مؤكداً أنها تستحق لقب “صوت مصر” عن جدارة، وذلك خلال مداخلة مع برنامج “تفاصيل” الذي تقدّمه الإعلامية نهال طايل عبر فضائية “صدى البلد 2”.

وقال الموسيقار محمد علي سليمان: “أنغام لم تصل إلى هذه المكانة بالصدفة، بل لأنها خرّيجة المعهد العالي للموسيقى العربية، وهي ميزة نادرة أن تجد مطربة بهذا المستوى الفني تكون خرّيجة هذا المعهد العريق”.

وأكد الموسيقار محمد علي سليمان أهمية التعليم الموسيقي في تشكيل هوية الفنان، مشيراً إلى أن أنغام استفادت كثيراً من دراستها الأكاديمية في المعهد العالي للموسيقى العربية، مما ساعدها في تطوير موهبتها والوصول إلى القمة في مشوارها الفني، بحسب مجلة لها.

وأضاف: “أنغام ليست مجرد مطربة، بل هي نموذج لفنانة تمتلك ثقافة موسيقية عالية، وهذا ما يجعلها تتربع على عرش الفن في مصر وتستحق هذا اللقب عن جدارة. أنا أحب الاستماع الى جميع الفنانين وخصوصاً الأستاذ عبد الوهاب والسنباطي وعبد الحليم حافظ كمغنٍّ، ومحمد فوزي لبساطته وهو شخص عميق، وأحب محمد الموجي وكل الفنانين الجادّين والعلامات الفارقة في العالم العربي”.

وأشار محمد علي سليمان إلى أن الأغنية لا يصح أن تكون سريعة، بل يجب أن تعبّر عن الكلمة وبأصدق ما يكون من الملحن… مؤكداً أن ابنته المطربة أنغام فخر له ولأسرتها، فهي نشيطة ومثابرة وتعمل دائماً على تطوير نفسها، ولا يشغلها سوى أبنائها وعملها، موضحاً: “أنا فخور بكل أولادي وخاصة أنغام لأنها مجتهدة ومفيش حاجة تقدر تشغلها غير فنها وأولادها وهي نجمة مشهورة وأنا فخور بيها وكل الناس بتحبها”.

وأوضح والد أنغام أن ما نُشر في وسائل الإعلام عن خلافهما غير حقيقي، مؤكداً: “مفيش الكلام ده بيني وبين “النغنوغة”، فهي حبيبة بابا وحبيبة قلب بابا وأعتقد أن بابا بيحبها جداً”.