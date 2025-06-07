والد إيلون ماسك نصحه بالاعتراف بالهزيمة أمام ترامب: صراع “ذكور ألفا” في ممالك الحيوان

لندن- “القدس العربي”: في ظل التصعيد العلني بين رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك والرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول مشروع قانون الميزانية الجديد، خرج إرول ماسك، والد إيلون، بتصريحات لافتة وَصَفَ فيها الخلاف بأنه “صراع زعماء أقوياء”، يشبه ما يحدث بين “ذكور ألفا” في ممالك الحيوان.

وكان ماسك قد وصف المشروع الذي اقترحه ترامب مطلع الأسبوع بـ”القذارة المقززة”، قبل أن يدعو لاحقًا إلى “قتل مشروع القانون” بالكامل. ورد ترامب بالتذكير بما قدمه لماسك، معبرًا عن خيبة أمله الكبيرة من موقفه.

وفي تعليقه على المشادة، قال إرول ماسك إن هذا النوع من النزاعات شائع بين الأقوياء في مواقع النفوذ، مضيفًا: “هذا صراع سيطرة، كما في عالم الحيوان. يحتاج كل طرف إلى أن يُسمَع صوته، ثم تهدأ الأمور”. وأكد أنه نصح ابنه بالاعتراف بالهزيمة وترك الأمور تهدأ، موضحًا: “الوضع خرج عن السيطرة، لكنه سيتوازن”.

ورأى إرول أن ترامب هو الطرف الأقوى حاليًا بصفته الرئيس المنتخب، وعلى إيلون تقبّل هذه الحقيقة. وأعرب عن ثقته بأن الخلاف لن يستمر طويلًا، قائلاً: “أتوقع أن يفوز ترامب بهذه الجولة، لكنه لن يحمل ضغينة. هذا النوع من النزاعات لا يدوم عندما يكون الطرفان في مواقع قوة”.

في سياق متصل، علّق إرول على لجوء إيلون إلى إثارة ملفات تتعلق بجيفري إبستين خلال هجومه على ترامب، معبرًا عن استغرابه من هذه الخطوة، واصفًا إياها بأنها “خطأ سخيف” ناتج عن ضغط نفسي أكثر من كونها استراتيجية محسوبة.

من جهة أخرى، نقل موقع “أكسيوس” أن الجانبين اتخذا خطوة للتهدئة استجابة لرد الفعل الشعبي. وبحسب الموقع، قرر ترامب إجراء اتصال هاتفي مع ماسك، فيما ألغى الأخير قرارًا سابقًا بوقف تشغيل مركبة “دراغون” الفضائية التي تعتمد عليها الولايات المتحدة لنقل رواد الفضاء والإمدادات إلى محطة الفضاء الدولية.

واختتم إرول ماسك بالقول إنه على تواصل مع ابنه، وأرسل له رسالة يطلب فيها معالجة الخلاف نهائيًا، مؤكدًا: “نعم، بالطبع، أعتقد أن المصالحة قادمة”.

(وكالات)