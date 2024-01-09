والد رياضية في غزة: قصف إسرائيل أنهى حلم ابنتي بالبطولات

غزة- حسني نديم: ترقد بطلة الكاراتيه الفلسطينية نغم أبو سمرة في غرفة العناية المركزة بمستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، جراء قصف إسرائيلي مكثف استهدف منزلها في مخيم النصيرات وسط القطاع.

وأصيبت أبو سمرة بجراح خطيرة في رأسها وتعرضت قدمها للبتر بعد قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي لمنزلها في مخيم النصيرات، ضمن العمليات العسكرية المتواصلة التي ينفذها الاحتلال في قطاع غزة.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي حربا مدمرة على قطاع غزة خلّفت حتى الاثنين “23 ألفا و84 شهيدا و58 ألفا و926 إصابة معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.

الوضع الصحي

وناشد والد البطلة الفلسطينية مروان أبو سمرة (66 عاما) الاتحادات الرياضية والجهات المسؤولة بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة ابنته قبل فوات الأوان.

وقال أبو سمرة لمراسل للأناضول: “أصيبت نغم في 17 ديسمبر/ كانون الأول الماضي بجراح خطيرة، نتيجة قصف إسرائيلي على البيت الذي كنا فيه بمخيم النصيرات”.

وأضاف: “نغم أصيبت بجراح في الرأس مع بتر في القدم اليمنى وكسور في الذراع اليسرى وخلع في الكتف، وهذه مجمل الحالة الصحية”.

ودخلت البطلة نغم منذ اليوم الأول للإصابة في غيبوبة ووضعها الصحي يتدهور يومًا بعد يوم، وفق والدها الذي أكد أن “العائلة ناشدت وسائل الإعلام والاتحادات الرياضية والعالم الحر بالتدخل العاجل” لإنقاذ حياة ابنته.

وأشار إلى محدودية الإمكانيات الطبية في مشافي قطاع غزة وعدم وجود الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة للتعامل مع الحالات المماثلة لوضع ابنته نغم بفعل استمرار العدوان الإسرائيلي المدمر على قطاع غزة.

وبين أن الطواقم الطبية بذلت جهدًا كبيرًا في التعامل مع حالة نغم وأجروا لها عمليات جراحية عديدة لمنع تفاقم الحالة الصحية وتدهورها.

بطولات

وأوضح أبو سمرة أن نغم لاعبة كاراتيه وبطلة فلسطين من الطراز الأول وشخصية رياضية مميزة ومعروفة على مستوى الضفة الغربية وقطاع غزة، وحصدت بطولات على مستوى قطاع غزة وفلسطين لعدة سنوات.

وبين أن أحلام نغم بالتميز والحصول على بطولات إقليمية ودولية تحطمت بمجرد إصابتها بالقصف الإسرائيلي.

وأعرب عن قلقه الشديد على حياة ابنته لعدم وجود أي تحسن في وضعها ولو طفيفا، وقال: “أخشى على حالتها الصحية، نغم لم تستيقظ حتى هذه اللحظة، لعدم توفر إمكانية العلاج اللازم في غزة”.

وناشد والد لاعبة الكاراتيه الفلسطينية الاتحادات الرياضية والمجلس الأعلى للشباب والرياضة وكل محبي الرياضة في العالم بالتدخل لإنقاذ حياة ابنته والسماح لها بالسفر لاستكمال العلاج في الخارج.

(الأناضول)