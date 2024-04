والد عامل إغاثة أمريكي كندي قُتل في غزة يقول إن ابنه شعر بالحاجة لتقديم المساعدة- (فيديوهات)

واشنطن: كشفَ والد عامل الإغاثة الأمريكي الكندي جايكوب فليكينغر، الذي قتل جراء غارة إسرائيلية في قطاع غزة هذا الأسبوع، في مقابلة، الخميس، أن ابنه كان متردداً في الذهاب إلى غزة، لكنه شعر بالحاجة لتقديم المساعدة.

وكان فليكينغر (33 عاماً) من بين سبعة من موظفي منظمة “المطبخ المركزي العالمي” الإنسانية الذين قتلوا، الإثنين، عندما قصفت إسرائيل قافلتهم بسبب ما وصفته بأنه “خطأ فادح”، ما أثار غضب زعماء العالم.

وفي مقابلات مع وسائل إعلام أمريكية، أشاد جون فليكينغر وسيلفي لابريك بابنهما الذي بدأ العمل مع “المطبخ المركزي العالمي” في المكسيك، العام الماضي، قبل سفره إلى غزة.

لفت فليكينغر إلى أن ابنه “شعر أن المطبخ المركزي العالمي يدرك ما يفعله هناك. كانوا في منطقة منزوعة السلاح يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي”

وقال جون فليكينغر لشبكة “سي بي إس نيوز” إن ابنه “كان متردداً في الذهاب، فهو أب جديد، ولديه طفل جميل بعمر 18 شهراً”، مضيفاً: “لكنه شعر بالحاجة للقيام بذلك، وهو بالطبع عليه إعالة أسرته”.

وفي مقابلة منفصلة مع “بي بي سي نيوز” قال إن ابنه، الذي خدم سابقاً في القوات المسلحة الكندية، شعر “بثقة معقولة في قدرته على إنجاز المهمة بأمان” في غزة، مشيراً إلى أن لديه “الرغبة في خدمة الآخرين ومساعدتهم”.

The parents of dual U.S.-Canadian citizen Jacob Flickinger, one of seven aid workers killed by Israel's military, told @CBSNews their son was exceptional. Officials with the World Central Kitchen are demanding an independent investigation into the attack on their convoy. pic.twitter.com/Wwo9tGiwf4 — CBS Evening News (@CBSEveningNews) April 4, 2024

وفي المقابلة المؤثرة، أكد أن أفكاره الآن مع عائلة ابنه، قائلاً: “الآن سوف يكبر حفيدي دون أن يكون مع والده”.

وصرحت ساندي لوكلير، شريكة جايكوب فليكينغر، لشبكة “آيه بي سي” في مقابلة، الخميس، أنها تريد معرفة “حقيقة ما حدث، لأن هذا الوضع مبهم جداً”.

وقالت: “لقد حطّمني هذا الخبر (…) لقد كان جزءاً مني”، مضيفة أنها لا تعرف كيف تشرح لابنهما أن والده توفي.

وأتت المأساة التي أثارت غضباً دولياً بعد نحو ستة أشهر من الحرب المدمرة التي اندلعت في قطاع غزة إثر هجوم غير مسبوق شنته حركة “حماس” على جنوب الدولة العبرية، في 7 تشرين الأول/أكتوبر.

شريكة فليكينغر: لقد حطّمني هذا الخبر.. لقد كان جزءاً مني، لا أعرف كيف أشرح لابننا أن والده توفي

وندّدت قوى عالمية كبرى بالغارة التي أودت بفريق “المطبخ المركزي العالمي” الذي أسسه الطاهي الإسباني الأمريكي خوسيه أندريس، حيث قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه “غاضب ومحطّم القلب”، قبل أن يحذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، من أن استمرار الدعم الأمريكي يعتمد على حماية إسرائيل للمدنيين في غزة.

وأعربت منظمة الإغاثة عن “صدمتها” لمقتل أعضاء فريقها “الأبطال”، وبينهم فلسطيني ومواطنون من أستراليا وبريطانيا وبولندا، معلنة تعليق عملياتها في غزة.

La mère de Jacob Flickinger a eu le courage de témoigner, pour lui rendre hommage et pour dénoncer les horreurs de la guerre. Le québécois est mort en apportant un peu d'humanité aux victimes d'une guerre sans merci. @tvanouvelles https://t.co/RBrYBJ3nhT pic.twitter.com/CsPTvKwhrS — Kevin Crane-Desmarais (@KCrane23) April 4, 2024

ويساهم “المطبخ المركزي العالمي”، منذ اندلاع الحرب، في توفير وجبات طعام في قطاع غزة، حيث غالبية السكان، البالغ عددهم حوالى 2,4 مليون نسمة، مهددون بالمجاعة، وفقاً للأمم المتحدة.

Sylvia Labrecque and John Flickinger on the killing of their son Jacob in the Israeli airstrike on World Central Kitchen in Gaza. They spoke to me about their call for accountability, and the how it leaves his family and their grandson Jasper. pic.twitter.com/oZlsXKDPNs — Tom Bateman (@tombateman) April 4, 2024

وساعدت المنظمة في إرسال سفينة أولى محملة بمساعدات إنسانية من قبرص عبر ممر بحري إلى غزة، منتصف آذار/مارس.

Joe Biden declared in January that "if you harm an American, we will respond" Israel has now murdered Jacob Flickinger, a US military veteran and aid worker, in a targeted triple tap drone strike Biden responded by calling for Flickenger's killers to investigate themselves pic.twitter.com/wGxFjr2oGW — Max Blumenthal (@MaxBlumenthal) April 4, 2024

(أ ف ب)