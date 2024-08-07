والز يشنّ هجوما حادا على ترامب في أول مهرجان انتخابي له مع هاريس

واشنطن: شنّ تيم والز الذي رشّحته كامالا هاريس الثلاثاء لمنصب نائب الرئيس في الانتخابات المقرّرة في تشرين الثاني/ نوفمبر، هجوماً حادّاً على منافسها الجمهوري دونالد ترامب، مؤكّداً أنّ الرئيس السابق رجعيٌّ “يزرع الفوضى والانقسام”.

وفي أول مهرجان انتخابي يشاركان فيه سوياً، قال حاكم ولاية مينيسوتا وقد وقفت إلى جانبه نائبة الرئيس، إنّ المياردير الجمهوري “ليست لديه أيّ فكرة عن ماهية خدمة (الوطن)”.

وأضاف خلال التجمّع الانتخابي الذي أقيم في ولاية فيلادلفيا أنّ ترامب “ليس لديه الوقت لذلك، لأنّه مشغول للغاية بخدمة مصالحه الخاصة”.

وحذّر والز من أنّه “إذا أتيحت لترامب فرصة العودة، فسوف يستأنف بالضبط ما توقف عنه قبل أربع سنوات، لكن هذه المرة سيكون الأمر أكثر خطورة بكثير”.

كذلك، فإنه اتّهم ترامب بأنه يريد “تقييد حريّاتنا” و”مساعدة الأغنياء”.

وحاكم مينيسوتا الآتي من “الغرب الأوسط”، لم يكن حتى اليوم معروفاً إلا قليلاً خارج حدود ولايته.

وتابع والز هجومه على ترامب، قائلا: “لا تخطئوا الظنّ: لقد زادت جرائم العنف في عهد دونالد ترامب، وذلك دون احتساب الجرائم التي ارتكبها بنفسه”، في تعليق أثار ضحك الجمهور وهتافه.

ولم يعد أمام هاريس ووالز سوى ثلاثة أشهر لتعريف الناخبين عليهما وإقناعهم بمنحهما أصواتهم في استحقاق الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر.

وسيزور المرشحان الديموقراطيان لاحقاً ولايات متأرجحة أخرى، في جولة تستمر حتى السبت ومن المفترض أن تظهر تفاهمهما وانسجامهما.

وفي منتصف آب/ أغسطس سيحتفلان بنيلهما رسمياً ترشيح الحزب الديموقراطي خلال مؤتمر عام سيعقد في شيكاغو.

(أ ف ب)