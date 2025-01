وثائقي الجزيرة الإنكليزية عن حرب غزة يفضح جرائم إسرائيل عالمياً وزيف روايتها

الدوحة ـ”القدس العربي”:

حصد فيلم وثائقي أنجزته قناة الجزيرة الإنكليزية تفاعلاً واسعاً، وانتشر بشكل موسع لدى فئات واسعة من الناطقين بالإنكليزية لما تضمنه من معلومات وشهادات تفضح زيف الرواية الإسرائيلية، وتكشف حقيقة الجرائم التي ارتكبها جنود الاحتلال.

وصدمت الشهادات والمواد التي تضمنها الفيلم الوثائقي الجمهور بعدما توصل لحقائق كثيرة كانت في مناسبات مختلفة مغيبة عنه بسبب الدعاية الموالية لتل أبيب.

وتشن اللوبيات الداعمة لإسرائيل حملة تشويه واسعة ضد التحقيق الطويل الذي أجرته وحدة التحقيقات في الجزيرة عن جرائم الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة. وكانت نقطة قوة المادة التوثيقية، استخدام الصور ومقاطع الفيديو التي نشرها الجنود الإسرائيليون أنفسهم على الإنترنت خلال حرب الإبادة التي دامت لعام كامل.

وأعد منتجو الفيلم قاعدة بيانات تضم آلاف مقاطع الفيديو والصور والمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، وحاولوا تحديد هوية المعلقين والأشخاص الذين ظهروا.

Our @AJIunit investigation exposes war crimes in Gaza through the medium of photos and videos posted online by Israeli soldiers themselves during the year-long conflict.

وفضحت الفيديوهات التي نشرها الجنود الإسرائيليون، انتهاكات واضحة وصارخة، قام بها مجندون تحت أعين رؤسائهم، وبتستر القيادات السياسية فيما بدا أنها توجيه لتفعيل ممارسات انتقامية ضد الفلسطينيين. وكشفت العديد من الفيديوهات عن ممارسات غير قانونية وغير أخلاقية وتدمير ممنهج ونهب متعمد لممتلكات الفلسطينيين، والتفاخر بكل الأعمال التي وصفت أحياناً أنها سادية، وهدم أحياء بأكملها والقتل بدم بارد.

وصرح الخبير القانوني رودني ديكسور كي سي أن ما عرضته الجزيرة يعد “كنزا نادراً ما تجده”. وفي منشورات رصدتها الجزيرة الإنكليزية، على وسائل التواصل الاجتماعي، تظاهر الجنود الإسرائيليون بوجود منطق عسكري وراء أفعالهم، وتأكيدهم أنهم دمروا قرية بأكملها انتقاماً لما حدث في إحدى المستوطنات. وكتب الكابتن تشاي رو كوهين من كتيبة الهندسة الكوماندوزية 8219، في أعقاب تدمير بلدة خربة خزاعة بين 28 ديسمبر/كانون الأول و9 يناير/كانون الثاني.

كما يروي الفيلم قصة الحرب من خلال عيون الصحافيين الفلسطينيين والعاملين في مجال حقوق الإنسان والسكان العاديين في قطاع غزة. ويكشف الفيلم عن تواطؤ الحكومات الغربية ــ وخاصة استخدام قاعدة أكروتيري الجوية الملكية في قبرص كقاعدة لرحلات المراقبة الجوية البريطانية فوق غزة. وتُمرر المعلومات التي يتم جمعها “إلى السلطات الإسرائيلية” ــ من المفترض لتسهيل إنقاذ المحتجزين.

ويتناول الفيلم مقطع فيديو نشره أعضاء كتيبة المظليين الإسرائيلية على الإنترنت يظهر ثلاثة رجال عزل على الأقل يتعرضون لإطلاق النار من قبل قناصة.

كما تكشف الوحدة الأولى عن تفاصيل جديدة مروعة عن معاملة السجناء في مركز احتجاز سدي تيمان. وتقول الكاتبة الفلسطينية سوزان أبو الهوى، التي قضت بعض الوقت داخل غزة في وقت سابق من هذا العام: “لا يمكن للغرب أن يختبئ، ولا يمكنه أن يدعي الجهل. لا يمكن لأحد أن يقول إنه لم يكن يعرف”. وتضيف: “هذه أول إبادة جماعية يتم بثها مباشرة على الهواء في التاريخ… إذا كان الناس جهلة، فإنهم يتعمدون الجهل”.

وعلق مات كينارد: “هذا هو نوع الصحافة التي تغير العالم، سوف يلعن التاريخ كل من كان له أي علاقة بهذه الجرائم الشنيعة”.

Completely devastating film.

This is the type of journalism that changes the world.

History will damn anyone who had anything to do with these unspeakable crimes.

Thank you @PulaRJS and @AJEnglish👇https://t.co/tBd2AXcz3v

— Matt Kennard (@kennardmatt) October 3, 2024