سياسة | دولي | الولايات المتحدة

وثائق: ماسك قدم 44 مليون دولار دعما لترامب في النصف الأول من أكتوبر

25 - أكتوبر - 2024

حجم الخط
1

واشنطن: أظهرت إفصاحات اتحادية أمس الخميس أن رائد الأعمال الأمريكي إيلون ماسك قدم حوالي 44 مليون دولار لمجموعته للإنفاق المؤيدة لدونالد ترامب خلال النصف الأول من أكتوبر تشرين الأول وذلك في إطار تكثيفه لجهوده المؤيدة للمرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة.

وتأتي المساهمات، التي جرى الكشف عنها في ملف قدمته مجموعة أمريكا-لجنة العمل السياسي التابعة لماسك إلى اللجنة الاتحادية للانتخابات، بعد أن أظهر تقرير سابق أنه قدم للمجموعة حوالي 75 مليون دولار على مدى ثلاثة أشهر بين يوليو تموز وسبتمبر أيلول.

وكشفت المجموعة، التي تركز على حشد الناخبين في الولايات الحاسمة، أيضا عن إنفاق أكثر من 47 مليون دولار في النصف الأول من أكتوبر تشرين الأول.

وتعتمد حملة ترامب بشكل عام على مجموعات خارجية لاستقطاب الناخبين، ما يعني أن لجنة العمل السياسي التي أسسها ماسك – أغنى رجل في العالم – تلعب دورا كبيرا في سباق متقارب بين ترامب ونائبة الرئيس كاملا هاريس.

(رويترز)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول وجدي:
    أكتوبر 25, 2024 الساعة 9:07 ص

    44 مليون سوف ترجع له 100 مليار لو ترامب رجع رئيس انها التجارة

    رد

أخبار ذات صلة

ترامب انسحب من حرب غزة ويبدو أنه منح نتنياهو الضوء الأخضر لعملية ساحقة ضد حماس
6 - مايو - 2025
“النووي السعودي”.. بين طموحات ترامب والتوجس الإسرائيلي: هل يتحول إلى “عسكري”؟
4 - مايو - 2025
قبل زيارته للسعودية: هل تنبهت إسرائيل إلى تلميحات ترامب بشأن غزة؟
4 - مايو - 2025
تقارير: ترامب يلجأ لطائرة “قطرية” فاخرة لتكون مقره الجوي الرسمي
4 - مايو - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية